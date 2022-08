PSOE, Més y Podemos culminan la farsa: el Mallorca cobrará el dinero, pero cambiará el nombre al estadio

Una farsa de 10 horas de duración ha servido para escenificar el «enfado» de Més y Podemos con el PSOE por no haberles informado sobre el convenio acordado con el Mallorca. El resultado es que el club recibirá igualmente el 1,8 millón de euros prometido, pero Son Moix no podrá llamarse Visit Mallorca Estadi, sino que deberá adquirir otra denominación en la que en el que no existirá ninguna referencia en el nombre a la promoción turística de la isla.

En consecuencia Son Moix no se llamará Visit Mallorca Estadi, sino que adquirirá otra denominación que se referirá a los valores sociales y culturales de la isla. También se ha acordado incrementar la promoción del deporte base y escolar y otro punto importante ha sido el aumento de la partida destinada a la promoción cultural.

Con este acuerdo se pone fin a la absoluta crisis abierta en el Consell de Mallorca por la promoción del Real Mallorca.

Ha habido mucha tensión, pero al final todo ha sido una farsa porque en ningún momento Més se ha planteado de verdad romper el pacto con el PSOE a pesar de que habían «preparado» a sus militantes ante una posible ruptura del pacto de gobierno del Consell debido a la profunda crisis que ha generado el patrocinio del RCD Mallorca. «Ningún proyecto colectivo se puede construir y prosperar sin lealtad», dicen en una misiva para añadir que «desde la convicción política y la fidelidad a los acuerdos de Raixa firmados en 2019, hemos mantenido vigente nuestra alianza con los diferentes socios de gobierno desde el inicio de legislatura. Pero la lealtad no se puede confundir con la sumisión».

En la carta, Més aseguraba a la militancia que el patrocinio del RCD Mallorca incumple el acuerdo de gobierno. «La propuesta se aleja del consenso social y supone mantener un modelo de promoción turística con efecto llamada y mantenimiento de la masificación y por lo tanto contrapuesto a la sostenibilidad», afirman.

El líder de la formación independentista, Lluís Apesteguia, informó de las exigencias irrenunciables de la formación a Cati Cladera y avisa de la posible ruptura del pacto de gobierno si no se anula el acuerdo con el Mallorca y se destina el dinero a la promoción del deporte minoritario. Apesteguia y Jaume Alzamora reconocen que en la carta que el tema del patrocinio de RCD Mallorca ha abierto una profunda crisis en el pacto de gobierno.

Al final las palabras se las ha llevado el viento y el Mallorca recibirá el dinero. Una farsa de 10 horas de duración.