El PSOE de Mallorca que ahora critica a Joan Monjo mantuvo a un alto cargo con un agroturismo ilegal

El PSOE de Mallorca que ahora ataca al alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, por un supuesto agroturismo ilegal vinculado a su familia, mantuvo a un alto cargo que abrió un establecimiento de agroturismo sin licencia de apertura definitiva en Algaida.

Se trata del que fue director general de Coordinación Turística del Govern de Francesc Antich, Jaume Garau, quien en el año 2002 abrió su agroturismo «Binicomprat» sin tener la licencia correspondiente (DRIAT) que concede la Conselleria de Turismo para poder iniciar la actividad turística de manera legal en Baleares. Un hecho que imposibilitaba al establecimiento cobrar la ecotasa porque no estaba reconocido como establecimiento turístico por parte de Turismo.

El establecimiento del ex alto cargo socialista no disponía de la cédula de habitabilidad y tampoco cumplía las normas antiincendios. Sin embargo, a pesar del escándalo, Garau justificó las irregularidades de su negocio asegurando que «la mayoría de los establecimientos de agroturismo que hay en Baleares no disponen de la autorización definitiva de la Conselleria de Turismo».

La situación de su agroturismo ilegal «Binicomprat», situado en Algaida, no fue un impedimento para desempeñar su cargo durante tres años como director general de Coordinación Turística con un PSOE que en ningún momento le pidió explicaciones públicas ni le exigió dimitir, como ahora sí exige a Monjo y al PP con el agroturismo vinculado a la familia del alcalde de Santa Margalida.

La Conselleria de Turismo, en aquel momento con el socialista Celestí Alomar al frente, le advirtió a Jaume Garau que su agroturismo no estaba en regla, pero el establecimiento continuó funcionando sin problemas a pesar de no tener permiso. Finalmente, el ex director general de Coordinación Turística vendió las acciones de Mongartur, sociedad que explotaba el agroturismo, a su esposa.

Jaume Garau acabó dimitiendo de su cargo dentro de la Conselleria de Turismo por el caso de Son Serra de Marina. El ex dirigente socialista, como director de Coordinación Turística, fue el responsable de la adquisición de los edificios por 1,9 millones de euros con fondos de la ecotasa. Cabe recordar que estos bloques de apartamentos, cuya construcción no estaba acabada, estaban fuera de la ordenación y debían de ser derrumbados al carecer de licencia.

A pesar de estos escándalos, Garau pudo seguir desempeñando altos cargos como el de conseller ejecutivo de Bienestar Social de un Consell de Mallorca cuya presidenta era Francina Armengol (legislatura 2007-2011). Además, fue portavoz del PSOE en esta misma institución entre el 2011 y 2015. Garau cerró su carrera política como diputado socialista en el Parlament balear entre 2015 y 2019.

Actualmente, Garau es uno de los integrantes y principales representantes del Fòrum de la Societat Civil per a la Reconstrucció de les Illes Baleares, una entidad de reciente creación que busca «replantear el modelo turístico antes de que sea demasiado tarde» y propone algunas medidas como la oferta de plazas turísticas, la aplicación de un nuevo modelo de estrellas por hoteles con criterios de sostenibilidad o la creación de un índice de saturación turística para definir la capacidad de carga de la isla.

El ridículo de Catalina Cladera

Y si allá por el año 2002, la izquierda miró para otro lado con el agroturismo ilegal de Garau, entre 2019 y 2023 la cosa ha seguido igual, pues la ex presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, dejó unos 5.000 expedientes contra la oferta turística ilegal paralizados.

Aun así, la dirigente socialista se ha dignado a atacar al actual presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, cuando ella ha dejado un desaguisado sin precedentes: «Tiene que dar ejemplo y demostrar que realmente lucha contra la oferta turística ilegal».

Galmés ha d’actuar ja i tancar l’agroturisme. Ja de donar exemple i mostrar que realment lluita contra l’oferta turística il·legal. https://t.co/dW5t8pFfUP — Catalina Cladera i Crespí (@CatalinaClader1) August 28, 2024

La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, ha pedido a Cladera que «deje de tirar balones fuera y que asuma responsabilidades por su descarada inacción contra la oferta ilegal durante los cuatro años de su mandato». La popular ha explicado que «cuando el conseller Marcial Rodríguez llegó al departamento de Turismo se encontró con un atasco en los expedientes contra la oferta ilegal sin precedentes, gracias a un traspaso chapucero de competencias».

«Cladera pide explicaciones sobre la actividad del agroturismo durante este verano, pero lo que debería hacer es explicar su operatividad durante los cuatro años que ella gobernaba en el Consell. Parece que cuando ella era presidenta no estaba tan preocupada en frenar la oferta ilegal de Mallorca», ha zanjado Riera.