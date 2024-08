La izquierda que ahora exige dimisiones no inspeccionó ni una vez el agroturismo de la familia de Monjo

El Pacte de izquierdas que gobernó en el Consell de Mallorca durante ocho años no inspeccionó ni una sola vez el supuesto agroturismo ilegal que explota la familia del alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, en concreto su hija, y ha asegurado que el equipo de gobierno actual sí que le levantó acta de inspección en julio de 2024.

Esto es lo que ha denunciado el conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, a quien el PSOE y los independentistas de Més le exigen que dimita al acusarle de dar un trato de favor al agroturismo Sa Talaia Blanca, ubicado en el municipio de Muro, al que el Pacte le canceló la actividad en marzo de 2019 por no disponer de la preceptiva declaración de actividad agraria prioritaria.

«La izquierda no inspeccionó desde el año 2019 el agroturismo de Monjo, ni siquiera le abrieron un acta, algo que nosotros sí hemos hecho. Si en algún momento alguien ha dado trato de favor no ha sido el departamento que yo dirijo porque ha sido el único que ha hecho una inspección a ilegales en rústico, mientras que desde el 2019 hasta la fecha no se hizo ninguno por aquellos que ahora levantan la voz y se convierten en adalides contra ilegal», ha aseverado Marcial Rodríguez.

Dicha acta de inspección de 2024 se realizó dentro de una campaña específica en suelo rústico en la que también se levantaron otras diez actas más a otros negocios. Sin embargo, Rodríguez ha achacado el retraso en las actuaciones al atasco de expedientes.

«La izquierda permitió que el agroturismo funcionara desde 2019»

Así, el dirigente ha calificado las declaraciones del PSOE y Més en el Consell de Mallorca de un «cinismo espectacular», ya que cuando gobernaban en la institución insular «permitieron que el agroturismo estuviera funcionando, sólo escondieron la cabeza, miraron para otro lado y no tuvieron en cuenta el impacto que la actividad ilegal tiene y está teniendo sobre la convivencia en la isla».

«Ni mi presidente, ni mi partido me han exigido, ni en este caso, ni en ningún otro, nada», ha dicho el conseller, negando que el PP tuviera interés en favorecer a Monjo por el acuerdo de gobierno en Santa Margalida. «Si algo me ha dicho mi presidente es que sea riguroso con la ley», ha apostillado.

Rodríguez ha negado haberse reunido personalmente con el alcalde Monjo, si bien ha reconocido que sí lo hizo la directora insular de Turismo, Clara del Moral. No obstante, el conseller ha indicado que se le atendió como a cualquier otro administrado, y con técnicos del departamento presentes. También ha indicado que el anterior equipo se reunió con los representantes del agroturismo «cinco veces».