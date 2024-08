Joan Monjo, ante las acusaciones sobre su agroturismo: «No descarto emprender acciones legales»

El alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, a quien le acusan de recibir un trato de favor por parte del Consell de Mallorca en relación al supuesto agroturismo ilegal vinculado a su familia, asegura que no descarta emprender acciones legales tras las acusaciones que han vertido algunos medios y los partidos de izquierdas contra él.

Y es que tanto el PSOE como los independentistas de Més exigen explicaciones al primer edil por supuestamente explotar el agroturismo Sa Talaia Blanca, ubicado en Muro, sin disponer de plazas turísticas. Pero cabe recordar que ambos partidos estuvieron al frente de un Consell de Mallorca que no levantó ni un acta de inspección en ocho años.

Sin embargo, el primer edil de Santa Margalida (PI), que gobierna en virtud de un pacto con el PP, ha asegurado a OKDIARIO que el agroturismo dispone de una DRIAT (declaración responsable de inicio de actividad turística) que concedió 20 plazas turísticas al anterior propietario y que nunca ha sido revocada. De hecho, según concreta este veterano político, es una de las 5.000 declaraciones responsables de inicio de actividad que están pendientes de revisar.

Además, Monjo indica que el agroturismo cuenta desde el año 2018 con la declaración de actividad agraria preferente, un hecho que «ha sido ignorado para atacarme. He sufrido una persecución por parte de Més».

«Yo me dedico únicamente a ser el alcalde de Santa Margalida»

Por otro lado, Monjo ha explicado que «la empresa que explota el agroturismo Sa Talaia Blanca en Muro es una sociedad donde mi hija, que es abogada, es la administradora, yo no sé nada, ella se encarga, yo no me ocupo de este tema, ella está al frente desde hace unos cinco años».

Además, el primer edil ha asegurado que actualmente «hay 4.000 DRIATS (declaración responsable de inicio de actividad turística) en marcha y yo tengo una DRIAT presentada en plazo que se tiene que resolver, si tengo algún problema es porque la bolsa de plazas turísticas está parada».

«Yo no sé nada, yo me dedico exclusivamente a ser alcalde de Santa Margalida. Todo esto es un bluf, el Consell de Mallorca no puede decir otra cosa que no sea que yo tengo una DRIAT que está en plazo», ha afirmado un Monjo que cree que la izquierda «quiere que el Consell resuelva negativamente» su DRIAT, cuando «hay 4.000 más que están en espera. ¿Qué pasa, que por la presión mediática yo tengo que pasar a ser el primero? Tendría que ir por orden porque si no, vaya cachondeo».