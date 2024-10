Prohens, al PSOE balear por el caso Koldo: «Sin cariño, les toca informar de todo»

La presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), se ha dirigido este martes al PSOE balear por el caso Koldo y les ha indicado que «sin cariño, les toca informar de todo», haciendo referencia a los mensajes que Koldo García envió a la ex presidenta socialista de Baleares, Francina Armengol, después de plantearle que le pusiese en contacto con su consellera de Salud para proponer una venta.

Así se ha dirigido la líder del Ejecutivo autonómico al portavoz del PSOE de Baleares en el Parlament, Iago Negueruela, a quien Prohens ha recriminado que «sus llamadas y sus whatsapp con Koldo García le han costado a Baleares, de momento, más de cinco millones de euros».

Prohens ha admitido que en el Debate de Política General hizo alguna broma relacionada con los mensajes, aunque tras las nuevas informaciones desveladas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya ha asegurado que «ya no tienen gracia». Es por ello que Prohens ha dicho que «en nombre de todos los ciudadanos de Baleares, le pido explicaciones sobre sus llamadas y sus whatsapp con Koldo García, que de momento nos han costado más de cinco millones de euros».

Els whatsapps i les cridades del PSIB amb Koldo li han costat 5 milions d’euros als ciutadans d’aquesta Comunitat. Sense «cariño», ara els hi toca «informar de todo» als ciutadans de les Illes Balears. pic.twitter.com/Nj4o9FsOAd — Marga Prohens (@MargaProhens) October 15, 2024

Tras este episodio, Negueruela ha considerado las palabras de Prohens una «infamia y una difamación» y ha tachado de «circo» y de «espectáculo lamentable» la actitud de la presidenta balear. Además, ha negado la existencia de ningún mensaje entre Francina Armengol y Koldo García a pesar de las revelaciones de la UCO.

El portavoz de la formación independentista Més per Menorca, Josep Castells, también ha criticado la actitud de Marga Prohens y ha indicado en sus redes sociales que la presidenta ha dicho varias veces «cariño» entre dientes mientras una diputada de la oposición formulaba una pregunta. «Este es el nivel, señores», ha indicado Castells.

La presidenta del Govern de les Illes Balears @MargaProhens diu entre dents fins a tres vegades “cariño” mentre una diputada de l’oposició formula una pregunta oral. Aquest és el nivell, amics. pic.twitter.com/WiWZPtFOud — Josep Castells (@pepcastells) October 15, 2024

Cabe recordar que el Govern de Francina Armengol adjudicó a dedo y utilizando la vía de urgencia los dos contratos firmados en 2021 con una empresa de la trama Koldo. Son dos contratos suscritos con la empresa Eurofins Megalab por un importe de 1,1 millones de euros para la realización de pruebas PCR a los residentes de las Islas Baleares que viajaban desde la Península. Los contratos se firmaron después de que Koldo García, ex asesor del ex ministro socialista de Transportes, José Luís Ábalos, llamara por teléfono a la entonces presidenta del Govern en agosto de 2020.

Es por ello que el prestigioso abogado mallorquín Eduardo Luna, que ejerce como acusación popular en el caso Koldo, ha pedido la imputación de la ex presidenta del Govern Francina Armengol y de la que fue su consellera de Salud, Patricia Gómez, así como del que fuera subdirector de Compras y Logística en el Servicio de Salud balear durante la pandemia, Antonio Mascaró Crespí, del ex director general del IB-Salut Juli Fuster y del también ex director general del Servicio de Salud de Baleares durante el Govern de Armengol Manuel Palomino.