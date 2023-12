El presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, ha optado por presentar batalla y no sólo no ha dimitido como le exigía Sa Unió sino que además ha amenazado con destituir a dos de sus consellers si antes no presentan la dimisión. Los dos consellers son el de Promoción Económica, y presidente del PP en la isla, José Alcaraz y Verónica Castelló.

A las 14 horas finalizaba el plazo concedido por Sa Unió a Córdoba para que presentara la dimisión. La respuesta de Córdoba ha sido convocar una reunión a las 12,30 a todos los grupos del Consell de Formentera en la que ha dado una serie de explicaciones y ha ratificado su voluntad de seguir en el cargo. Ha sido en esta reunión en la que ha exigido la dimisión de Alcaraz y Castelló.

Ha sido a la postre una reunión surrealista en la que sólo ha hablado Córdoba sin ofrecer nada nuevo aparte de criticar a Sa Unió de «un intento de toma de poder». Sorprendentemente Córdoba ni siquiera ha solicitado el apoyo de la oposición para poder aprobar los presupuestos.

En estas circunstancias, la crisis de gobierno en Formentera sigue abierta mientras los representantes de Sa Unió buscan fórmulas para echar a Córdoba de la presidencia del Consell. También persiguen la dimisión de Córdoba como diputado autonómico.

Como ha ido contando OKDIARIO la crisis se inició hace tres semanas cuando Córdoba anunció de forma unilateral y sin consultar con nadie que retiraba su apoyo incondicional al Govern de Marga Prohens. Cabe recordar que el PP firmó un acuerdo de gobierno con Sa Unió y fruto del mismo esta formación apoyó la investidura de Prohens.

Córdoba explicó que sus declaraciones contra Prohens las había hecho para defender los intereses de Formentera, que respondían a una estrategia de presionar a la presidenta para conseguir fondos y proyectos para la menor de las pitiusas.

Pronto se supo que en realidad había presionado a Prohens para conseguir un sobresueldo de 4.000 euros más al mes alegando que padecía una difícil situación económica. A partir de este momento Córdoba perdió el apoyo de Sa Unió y fue echado de esta formación.

Sa Unió es una coalición entre el PP y Compromís per Formentera. Ganó las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023 y Llorenç Córdoba fue designado presidente del Consell de Formentera y fue elegido diputado autonómico, cargo del que tampoco piensa dimitir.

La formación de izquierdas Gent per Formentera ha censurado este lunes el escenario «muy complicado y casi surrealista» en el Consell, insistiendo en solicitar pruebas en relación a las acusaciones formuladas contra el presidente, Llorenç Córdoba, informa Europa Press.

A la salida de la reunión convocada por Córdoba en la institución, desde Gent per Formentera, la consellera Alejandra Ferrer ha recordado que desde la oposición solicitaron pruebas desde un primer momento debido a la gravedad de las acusaciones realizadas contra el presidente insular.

Según la consellera, por respeto institucional, han acudido a la reunión convocada este lunes por Córdoba, de quien han escuchado una serie de explicaciones.

Ferrer ha manifestado que ellos también deben tomarse su tiempo para valorar todo lo que han escuchado, pendientes de las explicaciones que este mismo lunes el presidente o su equipo puedan ofrecer.

GxF ha considerado que el equipo de gobierno es quien ha causado el problema y son ellos quienes deben solucionar este problema. «Para destituir a un presidente se necesitan pruebas contundentes y cuando las tengamos, haremos todo el trabajo que sea necesario», ha dicho Ferrer.

También ha pedido «respeto absoluto» hacia el Consell, lamentando que, al final, entran en juego intereses personales, de partidos o políticos. Ellos, como oposición, no quieren entrar en este juego, ha asegurado.

A su llegada a la reunión, Córdoba ha asegurado que «está sobre la mesa todo», en relación a la posibilidad de dimitir. En declaraciones a los medios ha considerado que como presidente tiene la obligación de poner las cosas sobre la mesa y «mirar de arreglar este problema porque la población no se merece este espectáculo que estamos dando».