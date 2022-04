La presidenta socialista del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, no ha asumido ninguna responsabilidad ante la Misión Europea que investiga el escándalo de los abusos secuales a menores tuteladas por la institución inuslar y, además, ha presentado ante los eurodiputados su gestión como el ejemplo a seguir para afrontar la explotación sexual infantil. Cladera ha destacado concretamente «la valentía y transparencia» con la que la institución insular afronta deste problema.

La presidenta del Consell, principal responsable de la tutela de menores que por algún motivo han sido separados de sus padres, ha remarcado que «Mallorca es tierra pionera en la lucha contra la explotación sexual de niños y adolescentes» y se ha mostrado convencida de que «todo el trabajo y los avances que hemos realizado en los últimos dos años pueden servir de guía y ejemplo en Europa y en otros territorios».

Cladera no ha dado ninguna explicación sobre la veintena de casos de explotación sexual que han sufrido menores de edad estando bajo la tutela del Consell de Mallorca. Por el contrario, ha explicado a los eurodiputados que el Consell que ella preside «ha realizado muchas iniciativas marcadas por expertos». «Trabajamos de forma coordinada con todas las instancias que trabajan para garantizar los derechos y la integridad de las personas menores de edad, denunciamos todos los casos y colaboramos con las instituciones encargadas de investigar os, que son los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y la Fiscalía».

Aparte de Cladera, los consejeros insualres ejecutivos Javier de Juan y Sofia Alonso, y el vicepresidente del IMAS, Jaume Tortella han participado esta mañana en la rueda de entrevistas concertadas con los eurodiputados que forman la misión que ha organizado la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, para hablar sobre casos de explotación sexual a menores tutelados.

Según Caldera, «los centros del IMAS no han acogido ningún caso de explotación sexual ni su personal ha estado implicado. Los casos se han producido fuera de los centros y no sólo con jóvenes con medida de protección, lo que no resta un mínimo de energía a nuestra lucha diaria para acabar con ese problema que tenemos como sociedad».

Estas declaraciones no responden a la realidad y de hecho, como ha desvelado OKDIARIO, hay denuncias ante la Policía Nacional por casos de abusos sexuales dentro de los centros de acogida.

Según la presidenta del Consell, “la colaboración institucional es determinante para luchar contra este fenómeno. Por eso, debemos concentrar esfuerzos y trabajar juntos para perseguir a los verdaderos culpables: los agresores».

Todos los miembros del Consell que han comparecido ante la Misión Europea han coincidido en que la explotación sexual «es un fenómeno multicausal, que desgraciadamente afecta a toda la sociedad y territorios y que no puede afrontarse con éxito si se entiende como un problema vinculado a determinado contexto, en este caso, los centros residenciales».

La cúpula del Consell de Mallorca ha destacado ante los eurodiputados el trabajo de «la Comisión de Expertos, puesta en marcha desde el IMAS para evaluar las actuaciones llevadas a cabo por la institución en relación con la explotación sexual infantil». Su informe, ha explicado el conseller de Juan, “marcó la hoja a partir de la cual pondremos en marcha toda una serie de medidas, en muchas de las cuales ya se estaba trabajando antes, que han convertido a Mallorca en un referente en la lucha contra la explotación sexual y que son efectivas como ha quedado demostrado con las 37 detenciones practicadas en los últimos años».

«Esto ha sido posible porque existe comunicación directa, constante y coordinada con Policía y Guardia Civil, se han actualizado y creado nuevas instrucciones que nos han permitido agilizar los procesos; notificar, comunicar e intervenir más rápido y de forma consensuada», ha añadido Sofia Alonso.