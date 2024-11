PP y Vox aprueban una moción en Baleares para pedir al Govern la aplicación del ‘pin parental’

La mayoría de PP y Vox en la Cámara balear ha aprobado una moción en Baleares para pedir al Govern presidido por Marga Prohens la aplicación del ‘pin parental’ que garantice que los padres conozcan y acepten cualquier contenido extracurricular que puedan recibir sus hijos en el aula.

La iniciativa, defendida por la diputada Manuela Cañadas en la Comisión de Educación y Universidades, insta al Govern en minoría del PP a «poner fin de forma inmediata a cualquier adoctrinamiento sobre los menores en el ámbito educativo», a través de inspección educativa.

También solicitan las modificaciones legales necesarias para «remover los obstáculos que impiden el acceso a la educación de todos los españoles en igualdad de condiciones», así como a promover la revisión de los currículos educativos para adecuarlos al informe presentado por el grupo de expertos.

En esta ocasión no ha sucedido como el pasado mes de septiembre cuando el PP rechazó la aplicación del ‘pin parental’ en los colegios de Baleares que exigía Vox. Hace dos meses, los populares votaron en contra de la propuesta del partido de Santiago Abascal para reclamar a todos los centros «la obligatoriedad de informar con antelación de la realización de actividades de contenido religioso, moral, social, cívico o sexual en horario escolar, y a solicitar por escrito el consentimiento expreso previo de los padres para la asistencia de sus hijos a las mismas».

El PP también rechazó entonces la posibilidad de «conocer el curriculum vitae de quienes van a impartir dichas actividades», tal y como planteaba la Proposición No de Ley (PNL) de Vox.

Durante la Comisión de hoy, Cañadas ha defendido que la educación «debe respetar la neutralidad ideológica y los derechos fundamentales de las familias, asegurando que los padres sean los primeros responsables en la formación moral de sus hijos». A su parecer, aplicar el ‘pin parental’ para extracurriculares «refuerza el derecho de las familias a decidir sobre la exposición de sus hijos a ciertos contenidos».

Para Vox, estas medidas representan un «avance significativo» en la defensa de una educación «libre de adoctrinamiento y respetuosa con los valores de las familias».

Por su lado, la diputada de Més per Mallorca Maria Ramon ha criticado que «después de la segregación lingüística, PP y Vox continúan queriendo controlar lo que se enseña en los colegios y acusan a los docentes de adoctrinar». «Por aquí no pasaremos», ha sentenciado.

En esta línea, los independentistas han considerado que el motivo de la PNL impulsada por Vox y aprobada con las enmiendas de los populares es «desprestigiar» el sistema educativo y la tarea docente.

«Dejen de crear conflictos donde no hay, dejen de usar a los niños, dejen a los profesionales llevar a cabo su trabajo y dejen la educación y la comunidad educativa fuera de sus obsesiones de odio», ha zanjado la diputada.

También la Comisión de Educación ha aprobado por unanimidad una PNL del PP que insta a la Conselleria del ramo a dotar con los recursos «suficientes y necesarios» los centros públicos y concertados de Baleares y, si fuera el caso, a mantener o incrementar los recursos y la dotación «suficiente» para realizar uan educación inclusiva.

Igualmente, la Cámara ha solicitado (con la abstención de los independentistas de Més per Menorca) a la Conselleria que abone el complemento de acción tutorial a los docentes de los centros concertados y, por otro lado, insta al Ejecutivo a priorizar y financiar la creación, consolidación y sostén de plazas para primer ciclo de educación infantil de las escuelas infantiles públicas hasta que exista oferta pública suficiente.

Por último, se ha aprobado pedir al Govern que incremente el complemento de acción tutorial a los docentes de los centros sostenidos con fondos públicos y las horas de atención dedicadas a la atención tutorial.

También el Parlament ha aprobado instar al Govern, a los consells insulares y a los ayuntamientos a incrementar la ayuda urgente destinada a paliar los efectos de las recientes inundaciones ocurridas en el campo de refugiados saharauis de Dajla, ubicado en el desierto argelino.

Así se ha acordado la Comisión de Asuntos Sociales, con los votos a favor de todos los grupos a excepción de la negativa de Vox y un voto en contra y una abstención del diputado no adscrito Agustín Buades. La proposición no de ley (PNL) ha sido presentada por el PP, el PSOE, MÉS per Mallorca y Més per Menorca y ha sido defendida por el socialista Omar Lamin.

Han sido aprobados los cuatro puntos de la propuesta, que recoge, inicialmente, una muestra de «apoyo y solidaridad» con el pueblo saharaui del Parlament, especialmente las familias afectadas por las inundaciones ocurridas a finales de septiembre, y su compromiso con «la defensa de los derechos humanos y la justicia social».

De este modo, también se ha dado luz verde a instar al Ejecutivo autonómico, a las instituciones insulares y a los consistorios a «colaborar activamente» con ONG como la Media Luna Roja saharaui y a «incrementar la ayuda urgente destinada a paliar los efectos de las inundaciones y la financiación de materiales de primera necesidad» como alimentos, agua potable, tiendas de campaña y medicamentos.