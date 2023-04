El portavoz de campaña del PP, Sebastià Sagreras, ha marcado este jueves los tres principales ejes de la campaña electoral para las elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo que son la bajada general de impuestos para hacer frente a la inflación, propuestas para facilitar el acceso a la vivienda y medidas para acabar con el caos sanitario, conseguir más médicos y poner coto a las interminables listas de espera.

Sagreras ha iniciado su primera rueda de prensa como director de la campaña del PP destacando el «nerviosismo de Armengol, que ya ve perdidas las elecciones y que se dedica más a atacar al PP que a presentar propuestas: «Armengol ha tocado por primera vez con la realidad y es consciente de que el 28 de mayo pasará a la oposición».

Así se ha expresado Sagreras tras las declaraciones de Armengol en una entrevista con Europa Press, en las que la líder del Ejecutivo autonómico afirma que el PP, junto con Vox, «es una bomba de relojería».

«Es una lástima que no espere estos 52 días que quedan y no plantee una campaña en positivo. Es una presidenta que no habla de los problemas reales de los ciudadanos, sólo de Prohens. Ya se ve como oposición», ha reiterado el portavoz de la campaña electoral del PP.

Sobre la situación de la sanidad en Baleares, Sagreras ha afirmado que «Armengol sólo busca hacerse la foto presentando una y otra vez el proyecto de Son Dureta, mientras se disparan las listas de espera y mientras los médicos tienen una sobrecarga de trabajo inasumible, con 2.000 tarjetas sanitarias por profesional, la cifra más elevada de España».

El portavoz electoral del PP ha denunciado la falta de oncólogos en Ibiza, el aumento de las listas de espera para conseguir una cita médica y «la grave falta de profesionales que ha motivado la gestión del pacto de izquierdas». En este aspecto el PP promete poner en marcha una estrategia para atraer profesionales mediante el incremento del plus de insularidad y la adopción de medidas para facilitar el acceso a la vivienda.

Precisamente, la vivienda será el segundo eje de la campaña electoral del PP. Sagreras ha destacado que Baleares es la comunidad con la vivienda más cara, donde más suben los precios de los alquileres y donde muchas familias se ven obligadas a compartir piso o incluso a vivir en autocaravanas.

El PP propone promover la edificación en altura para no consumir más territorio, eliminar burocracia, facilitar la concesión de licencias en un plazo máximo de tres meses, considerar el silencio administrativo como positivo, y eliminar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para los menores de 30 años y rebajarlo a la mitad para los menores de 35 años.

En cuanto a la rebaja general de impuestos, Sebastià Sagreras ha señalado algunas de las medidas ya presentadas por la presidenta del PP balear, Marga Prohens, y que contempla en primer lugar, el tramo autonómico del IRPF. Promete bajarlo medio punto para las rentas inferiores a 30.000 euros y un cuarto de punto para las rentas superiores a estos 30.000 euros.

En segundo lugar, promete eliminar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones entre padres e hijos. En caso de herencias a hermanos, primos o sobrinos promete una rebaja del 50% de la tributación actual.

El PP también contempla en su programa la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio en Baleares en dos fases. En una primera, regresar al impuesto que había en 2015 y que Armengol subió en más de un 40% en 2016. En un segundo escenario, promete eliminar este Impuesto sobre el Patrimonio en Baleares».

El programa del PP sobre la rebaja de impuestos incluye tres nuevas deducciones: por nacimiento, por el cuidado de mayores de 65 o para arrendadores. La deducción por nacimiento prevé la deducción de la cuota íntegra de 800 euros por primer hijo, 1.000 euros por el segundo, 1.200 euros por el tercero y 1.400 euros para el cuarto y en adelante.

La deducción para arrendadores, pensada como incentivo para sacar vivienda al mercado de alquiler, plantea la deducción del 15% hasta un máximo de 300 euros sobre los rendimientos obtenidos por alquileres.