El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha visitado Son Armadans para conocer de primera mano los problemas que sufren los residentes y se ha reunido con la presidenta de la Asociación de Vecinos del barrio. El líder popular ha garantizado que, a partir del 28 de mayo, se pondrá fin al aumento descontrolado los locales de masajes orientales que están proliferando en Son Armadans.

En las últimas semanas los residentes de Son Armadans y El Terreno han alertado de la proliferación de locales de masajes en las calles Monseñor Palmer, Marquès de la Sènia, la plaza Francesc Rosselló, Monseñor Palmer y Joan Miró. Se anuncian como locales de masajes asiáticos que ofrecen tratamientos de belleza como pedicura y manicura. La clientela está formada generalmente por hombres, sobre todo turistas en plena temporada alta.

Los vecino explican que las reseñas de Google no dejan lugar a dudas: «Muy buen masaje y el final feliz, el mejor que me han hecho entre todos los centros que he estado».

Martínez ha criticado que Hila haya dado la espalda a los palmesanos y que en estos ocho años Palma se haya degradado hasta el extremo de que «en todos los barrios hay problemas que se podrían solucionar si hubiese voluntad política». El candidato ha señalado que la proliferación de los locales de masaje orientales se ha convertido en un serio problema que la izquierda no ha atajado.

«No se llevan a cabo las inspecciones debidas ni tampoco existen ordenanzas que regulen la actividad de estos locales. Es un problema complejo, sí, pero que se puede solucionar si el Ayuntamiento toma medidas».

El candidato ha asegurado que, a partir de mayo, se aprobarán Ordenanzas Municipales de Actividades que estipularán las exigencias que se deben cumplir para abrir una casa de masajes. «El principal problema no es que se abra un local de masajes, si cumple con toda la normativa, sino la presunta prostitución que se desarrolla en estos sitios. También será de vital importancia que se lleven a cabo las inspecciones pertinentes por parte de los funcionarios de actividades y de la policía».

Martínez ha asegurado que también se aumentará el número de agentes para acabar con los botellones que tienen lugar en el aparcamiento ilegal de la zona. «Se trata de una actividad que está prohibida y genera

problemas a los vecinos que no pueden dormir por las noches. De nuevo, es una cuestión de voluntad política que Hila ha demostrado no tener».