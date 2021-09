El PP ganaría las próximas elecciones al Consell de Mallorca y volvería a reinar en la isla después de que en 2019, por primera vez, dejara de ser el partido más votado en las elecciones insulares. Es la principal conclusión que se extrae de la encuesta realizada para OKBALEARES por DATA10, que viene a confirmar que la recuperación del voto popular es un hecho en estos momentos, y que la coalición de gobierno actual de socialistas, nacionalistas de Més y Unidas Podemos (UP) puede perder el gobierno insular en los comicios de 2023.

Un sondeo que evidencia un empate técnico entre los bloques de centro derecha y los partidos de la izquierda nacionalista a 15 diputados, quedando la llave de la gobernabilidad en manos de los regionalistas del PI que mantendrían sus tres consellers actuales. Una formación que este sábado celebra su congreso y que conservaría el mismo nivel de representación aunque, en esta ocasión, sería la clave de bóveda del nuevo gobierno de Mallorca. Un escenario en el que la expresidenta de la extinta Unió Mallorquina (UM), Maria Antònia Munar, fue precursora decantando la balanza según su conveniencia.

Un escenario electoral, por tanto, muy abierto y bien distinto al de los últimos comicios cuando PSOE, Més y UP sumaron los 17 diputados necesarios que le otorgaban la mayoría absoluta. En esta ocasión se quedan en 15, a dos de los necesarios para reeditar por tercera vez su tripartito en el gobierno insular. Ese mismo par de escaños que le faltaría al binomio PP-Vox para que el centro derecha recupere el poder en Mallorca, pese a la espectacular subida del voto que experimentan las formaciones de centro derecha.

Los populares lograrían 10 consellers, ganando tres respecto a la actual legislatura, mientras que la formación de Jorge Campos alcanzaría la manita de consellers, ganando más de 16.000 votos respecto a las elecciones de 2019 (46.575 frente a 30.428). Un resultado que pone a las claras que Vox continúa sumando votos en las poblaciones de la Part Forana de Mallorca y que su granero de votos ya no se circunscribe a la capital balear. De hecho serían, si en estos momentos se celebrasen las elecciones, la tercera fuerza política en Mallorca, al igual que sucedería en las elecciones al Parlament balear. Superaría en apoyos a los nacionalistas de Més que, no obstante, mantendrían sus cuatro representantes actuales siendo la única formación del tripartito de gobierno que no sufriría desgaste alguno de la gestión realizada en la presente legislatura.

No sucede igual con los socialistas (9 consellers) y populistas de UP (2) que, en ambos casos, pierden un conseller e impiden con ello, en principio, reeditar la coalición actual de gobierno. Como vienen demostrando todos los sondeos realizados por OKDIARIO, el gran perdedor en los comicios de 2023 será Ciudadanos (Cs) que desaparecen del mapa político tras perder sus tres consellers actuales con una cifra de votos que no alcanza para tener representación: 8.625 frente a los 34.498 de 2019. El centro derecha tiene ya en el binomio PP-Vox a sus partidos de referencia y la formación naranja tiene todas las papeletas para certificar su defunción en Mallorca, y en el resto de Baleares, en apenas 18 meses.

FICHA TÉCNICA: La encuesta se ha realizado entre el 23 y el 24 de septiembre. Universo: población de 18 años o más, residente en Mallorca. Selección aleatoria con proporcionalidad por sexo y rangos de edad. Metodología: llamada telefónica asistida por ordenador (DATA10). Dirección técnica: Demoscopia y Servicios.