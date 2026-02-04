El PP exige a Pedro Sánchez más de mil nuevos agentes tras el aumento del 4,8% de la criminalidad en Baleares

El PP en el Parlament balear ha presentado en rueda de prensa una Proposición No de Ley para reclamar al gobierno de Pedro Sánchez un refuerzo urgente de los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en Balears, ante el aumento de la criminalidad y la creciente sensación de inseguridad que sufren los ciudadanos.

La portavoz adjunta de los populares en la Cámara balear, Marga Durán, ha alertado de que “la inseguridad en nuestras calles es una realidad que ya nadie puede negar y en Baleares faltan más de mil efectivos dado que en los últimos cinco años han llegado mil agentes, pero solo 250 se han quedado por el alto coste de la vida”.

En este sentido, Durán ha recordado que “solo durante el mes de enero se han

producido apuñalamientos, reyertas multitudinarias, robos violentos, amenazas con arma blanca y agresiones de extrema gravedad, algunas con

consecuencias irreversibles, como la pérdida de visión de un joven en Palma”

y ha señalado que los datos oficiales del Ministerio del Interior confirman esta situación, con un incremento del 4,8% de la criminalidad en Balears,

especialmente en robos con violencia, tráfico de drogas y delitos graves contra

las personas.

Mallorca, Ibiza y Formentera registran cifras especialmente preocupantes, mientras que Menorca sólo rompe parcialmente esta tendencia.

“La seguridad ciudadana es una competencia exclusiva del Estado, tal y como

establece la Ley Orgánica 2/1986, y se ejerce a través de la Policía Nacional y

la Guardia Civil”, ha recordado la portavoz popular. Ante la carencia de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Policías Locales están sosteniendo la seguridad en muchos municipios, asumiendo funciones que no les corresponden y auxiliando de forma constante a unas fuerzas estatales claramente infradotadas. “Desde el PP Baleares queremos reconocer el trabajo ejemplar de las Policías Locales, así como el esfuerzo de la Policía Nacional y la Guardia Civil, pese al abandono que sufren por parte del Gobierno de España”, ha afirmado Durán.

La portavoz adjunta ha puesto en valor la actuación del Govern de Marga Prohens, que desde el inicio de legislatura ha incrementado plantillas, convocado plazas como nunca y ha incorporado más de 300 nuevos agentes,

además de impulsar una deducción fiscal pionera para los agentes estatales

destinados en las islas. “Pero no podemos seguir parcheando una situación

estructural si el Estado no cumple con su responsabilidad”, ha advertido.

“La seguridad no es un lujo, es un derecho, y el Estado no puede seguir mirando hacia otro lado mientras los ciudadanos de Balears se sienten cada vez más desprotegidos”, ha concluido Durán.