El PP al edil de Podemos en Palma, Alberto Jarabo: «Ni su compañera de partido Vivas se fía de usted»

Primer pleno municipal en el Ayuntamiento de Palma para la coalición de gobierno de socialistas, independentistas de Més y Podemos, presidido por el alcalde del PSOE José Hila, tras la crisis política desatada por la amenaza de dimisión de la concejala de Justicia Social, Feminismo y LGTBI de la formación morada, Sonia Vivas, acusando a su compañero de filas y portavoz del gobierno municipal, Alberto Jarabo, de poner palos en las ruedas y toda clase de trabas para impedir la celebración de la semana del Orgullo el próximo mes de junio.

Desde las filas de la oposición, el ex teniente de alcalde de Hacienda del PP, Julio Martínez, sacó los colores al concejal Jarabo desde el minuto uno con su habitual sorna. «Parecía que iba a ser el día del Orgullo Jarabo y al parecer no es. No es tal. Mire, yo desconocía su vocación de Pimpinela con la señora Vivas», afirmó el edil del PP que puso el dedo en la llaga de la crisis de gobierno del tripartito municipal.

«He visto cosas increíbles en este Ayuntamiento, pero ver al portavoz de un gobierno haciendo una rueda de prensa para desmentir lo que había dicho un miembro de ese gobierno que es del mismo partido, le tengo que reconocer que ni yo, y creo que el resto de regidores con más experiencia, lo habíamos visto», criticó el concejal Martínez en referencia al sainete en que vive instalado el gobierno municipal, con tres partidos que han convertido el Ayuntamiento en un reino de taifas, sin trato entre ellos, e incluso, con líos internos en cada una de las tres formaciones que lo conforman.

Para el concejal del PP, lo que está claro es que «esto va de confianza» y en Jarabo son demasiados en el Consistorio palmesano que no tienen confianza ninguna.

«La señora Vivas no confía en usted, el dimitido jefe de contratación, tampoco confiaba mucho en usted. Muchas asociaciones de vecinos no confían en usted. Y nosotros no confiamos en usted», remachó el concejal popular.