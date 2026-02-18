El PP culpa a Pedro Sánchez de las 7.600 cancelaciones de citas en Baleares por la huelga de médicos

El portavoz del Partido Popular en el Parlament balear, Sebastià Sagreras, ha denunciado este miércoles en rueda de prensa que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «ha provocado la cancelación de más de 7.600 citas y 180 operaciones en solo dos días de huelga médica en Baleares» como consecuencia de la imposición del nuevo Estatuto Marco por parte del Ministerio de Sanidad.

Sagreras ha afirmado que «estamos en el tercer día de huelga de médicos y queremos ser muy claros: cada cita cancelada y cada operación suspendida en Balears es responsabilidad directa de Pedro Sánchez».

El portavoz popular ha subrayado que las cifras registradas en las Islas durante los dos primeros días «son demoledoras y evidencian el grave perjuicio que esta imposición está causando a los pacientes».

«El primer día se cancelaron 2.442 citas en hospitales, 1.850 en Atención Primaria y 85 operaciones. El segundo día fueron 2.054 cancelaciones en hospitales, 1.307 en Atención Primaria y 95 intervenciones suspendidas. En solo 48 horas, más de 7.600 citas anuladas y 180 operaciones aplazadas en Balears», ha detallado.

En este sentido, Sagreras ha insistido en que «detrás de cada número hay personas esperando una consulta, una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica. Y el último responsable de que no hayan sido atendidas es Pedro Sánchez». Asimismo, ha defendido el derecho de los ciudadanos de Baleares a ser atendidos con normalidad en el sistema público de salud y ha reiterado el respaldo del PP a los profesionales sanitarios.

«Este Estatuto Marco nace de la imposición y sin consenso con los médicos. Genera conflicto, genera incertidumbre y perjudica directamente a los ciudadanos», ha señalado.

Finalmente, Sagreras ha exigido al PSOE de Armengol y a Més y Esquerra Unida, como parte de Sumar, que «ejerzan presión para que el Gobierno de Sánchez rectifique, negocie y escuche a los profesionales». «Si no son capaces de reconducir este conflicto, deben asumir responsabilidades. La ministra de Sanidad debe dimitir y, si no lo hace, Pedro Sánchez debe cesarla», ha concluido.