El portavoz parlamentario del Partido Popular en Baleares, Sebastià Sagreras, se ha referido este miércoles a las múltiples y polémicas deficiencias detectadas por la Sindicatura de Cuentas en el proceso de internalización de decenas de trabajadores en IB3 que ejecutó el entonces director general, Andreu Manresa, por mandato de la presidenta socialista del Govern, Francina Armengol.

Sagreras ha definido este nuevo escándalo como «el modus operandi de Armengol cuando venían elecciones». «Hay que analizar en profundidad este informe de la Sindicatura de Cuentas», ha dicho Sagreras antes de añadir que «Armengol activó el proceso de internalización a toda prisa y corriendo porque venía una campaña electoral en 2023. Pasó lo de IB3 como otras tantas cosas, era el modus operandi del gobierno de Armengol».

Por su parte, la portavoz de Vox en la Cámara autonómica, Manuela Cañadas, ha calificado este nuevo episodio del gobierno de Armengol conocido a través de la Sindicatura de Cuentas como «una chapuza más de Armengol».

La Sindicatura de Cuentas ha detectado incidencias significativas que ponen de manifiesto deficiencias en los procedimientos de control interno establecidos durante la gestión del proceso de internalización de IB3. Pone como ejemplo casos de trabajadores contratados para cubrir bajas por la contrata y que han acabado teniendo un contrato indefinido con el ente público.

Así consta en el Informe sobre el proceso de internalización del Ente Público Radiotelevisió de les Illes Balears, que se ha aprobado y registrado este martes en el Parlament y que se refiere a la reciente internalización de los trabajadores de IB3, impulsada por Armengol en la pasada legislatura y ejecutada por el entonces director general del ente público, Andreu Manresa.

El organismo apunta en sus conclusiones a otras incidencias también significativas como la falta de documentación contractual y salarial previa a la subrogación de los trabajadores. En detalle, de los 123 expedientes analizados, en 18 no consta contrato previo o vida laboral, en 52 expedientes no consta ningún documento contractual previo para confirmar la categoría, en 89 no se han podido verificar los salarios y los complementos pagados por las empresas contratistas, en 30 no consta detalle de las funciones laborales previas y si estas coinciden con las funciones asignadas después la internalización y en 11 expedientes no se ha podido verificar la antigüedad del trabajador.