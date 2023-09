El hasta ahora director de la televisión pública balear IB3, Andreu Manresa, ha perdido el pulso con el Govern de Marga Prohens y ha renunciado al cargo. En la mañana de hoy Manresa ha trasladado su renuncia al presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne, al considerar que no tiene la confianza del nuevo Ejecutivo del PP.

Manresa fue nombrado director del ente público hace ocho años y era una persona de total confianza de la hoy presidenta del Congreso, Francina Armengol, que el pasado año le renovó su mandato por cinco años más hasta 2028. Su dimisión la ha hecho pública al final de la comisión parlamentaria de control de la radiotelevisión pública balear para sorpresa de todos los políticos presentes que daban por hecho su continuidad en el puesto.

He pres una decisió que desitj que sigui bona per IB3 i per tots: renuncii davant el Parlament al meu mandat vigent de director general de l’EPRTVIB. Salut i sort arreu! pic.twitter.com/qHSszNPspj

— Andreu Manresa (@AndreuManresa) September 21, 2023