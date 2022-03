La Policía Local de Palma ha interpuesto una decena de denuncias en un operativo contra las carreras ilegales de motos en las inmediaciones de la iglesia del Remei, en el barrio del Molinar.

Según ha informado la Policía Local en una nota de prensa que recoge la agencia Europa Press, los hechos ocurrieron el pasado sábado, cuando tras numerosas llamadas de vecinos, agentes del Grupo de Actuación Preventiva controlaron seis vehículos e identificaron a seis personas.

Como resultado del operativo, se impusieron tres denuncias por no llevar la ITV en regla; una por no haber efectuado un cambio de titularidad; otra por no llevar casco; otra por no llevar la matrícula visible; otra por circular en dirección prohibida; otra por no llevar retrovisor; otra por llevar un tubo de escape ineficaz. También se levantó un acta por desobediencia.

Por otro lado, la Policía Local de Palma ha instruido un atestado por un presunto delito contra la seguridad vial tras pillar a un conductor que superaba la tasa de alcohol permitida. Los hechos ocurrieron a última hora del pasado sábado en la calle Pococamo de Palma.

Los agentes observaron cómo el conductor de un turismo en circulación lanzaba una botella de cerveza a la calzada, lo que motivó que los agentes lo interceptaran. Una vez contactaron con el conductor, un hombre de 44 años, los agentes apreciaron una sintomatología compatible con la ingesta de bebidas alcohólicas.

La prueba de detección arrojó un resultado positivo de 0,89 miligramos de alcohol por litro de aire expirado hecho que motivó la confección de un informe dirigido a la autoridad judicial.

La Policía Local ha recordado que con la reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial que ha entrado en vigor este lunes, esta conducta pasa de grave a muy grave y habría supuesto la pérdida de seis puntos y una sanción de 500 euros.