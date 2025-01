Podemos sigue la línea que marca Armengol y también abandona el pacto por la sostenibilidad turística

La única diputada en el Parlament balear de Podemos, Cristina Gómez, sigue en Baleares la línea que marca la secretaria general del PSOE y presidenta del Congreso, Francina Armengol, y también abandona el pacto por la sostenibilidad turística, tres días después de que los socialistas anunciaran su salida.

De los partidos del anterior Govern sólo quedan por hacer lo propio y salir de este foro de debate sobre el futuro de la economía balear los independentistas de Més, después de que este sábado Podemos haya anunciado que se borra y no participará más.

«Lo único que nos faltaba era escuchar que se desviarán 1.120 millones de euros a modernización turística, un eufemismo para decir que acabarán en el bolsillo de los hoteleros», ha considerado Gómez, quien ha añadido que desde el partido morado ya no se creen «su coletilla de la sostenibilidad ambiental».

Además, la representante de Unidas Podemos ha criticado que la presidenta del Govern dijera que «los tiempos son muy ajustados» en referencia a la subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), también conocido como ecotasa, este verano.

En este sentido, Gómez ha considerado que «no hay tiempo para subir la ecotasa porque Prohens no ha querido» ya que se lleva «trabajando desde agosto dentro del pacto por la sostenibilidad y ahora», ha reprochado, «resulta que no hay tiempo». Gómez ha opinado que «la intención de Prohens de subir la ecotasa realmente duró 24 horas» ya que la presidenta «rectificó en cuanto empezaron las lágrimas de cocodrilo de los hoteleros». «Hoy tan sólo estamos viendo la consolidación de esa rendición a los hoteleros», ha argumentado Gómez.

La única representante de Unidas Podemos en el Parlament ha lamentado que mientras el Govern «unta a los hoteleros con dinero público en las Islas la gente no puede vivir».

En este sentido, Gómez ha advertido que «los servicios sociales están a punto de petar» y que «las trabajadoras sociales no pueden ni hacer trabajo de contención porque no tienen recursos y porque no hay vivienda». Así, le ha exigido a Prohens que «deje de regalar dinero a los hoteleros» y que «comience a rehabilitar vivienda y a ampliar el parque público, que ya es hora».

Además, Gómez ha criticado que «el decreto de emergencia habitacional no ha dado vivienda a ni una sola familia». La diputada ha criticado que «mientras no hay tiempo para subir la ecotasa, el Govern ha estado vomitando decretos que desregularizan el territorio y que no han pasado por el Pacto, para eso sí han tenido tiempo», ha reprochado.

Por último, Gómez ha recalcado que Podemos tiene «medidas en positivo» y que «no basta con subir la ecotasa», la voluntad de la formación a este respecto es que este impuesto «sea progresivo» y que «grave el precio de la noche no la categoría del hotel». Además, ha recordado que el partido ya registró «hace meses» una iniciativa «para que se establezca la posibilidad de que los consells insulares y el Ayuntamiento de Palma implementen un recargo insular a la ecotasa para que lo que se recaude se quede en el territorio».

Por su parte, la regidora de Unidas Podemos en Vila, Guadalupe Nauda, ha centrado su intervención en la emergencia habitacional, criticando que «aún no haya medidas concretas que puedan paliar la falta de vivienda y los elevados precios de los alquileres que está sufriendo la población en toda Baleares, pero sobre todo en Ibiza».

En este sentido, la regidora le ha exigido a la presidenta del Govern «declarar tanto Ibiza como Baleares zona tensionada, y poder aplicar la restricción de los precios al alquiler y tantas otras medidas, que se pedían ya en los programas de Unidas Podemos, como restringir la compra de vivienda a no residentes».

Además, la representante morada ha reivindicado la propuesta de Podemos relativa a «la creación de una inmobiliaria pública de vivienda» y ha lamentado que la propuesta del Govern en este sentido «no tenía nada que ver con lo que esta formación planteaba y a día de hoy no ha dado resultado porque son alquileres por encima de los 3.000 euros, a los que la gente no puede hacer frente».