El plan balear de choque para atajar las listas de espera en dependencia da sus frutos: se disparan un 40% las prestaciones

El plan balear de choque para atajar las listas de espera de dependencia da sus frutos: se disparan un 40% las prestaciones, pasando de 43.669 a 60.812, lo que supone 17.143 más que al inicio de la legislatura. El sistema se mantiene así en niveles históricos de prestaciones, con más de 60.000, una cifra que nunca se había alcanzado antes de esta legislatura.

En estos momentos, hay un total de 35.834 personas que reciben una prestación de dependencia en las Islas. Y ello, pese a que las solicitudes han aumentado un 24,1 %, pasando de 41.760 a 51.818, mientras que las resoluciones han crecido un 29,6 %, hasta alcanzar las 50.305.

Este incremento de la capacidad de respuesta ha permitido reducir la lista de espera un 19,3 %, pasando de 7.598 a 6.131 personas, y rebajar el tiempo medio de resolución de 222 a 192 días, situándolo 117 días por debajo de la media nacional, que actualmente es de 309 días.

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, junto a la directora general de Atención a la Dependencia y Personas con Discapacidad, María Castro, ha hecho balance del plan.

«El plan de choque está demostrando que es posible reducir las listas de espera sin dejar de atender a un sistema que recibe cada vez más solicitudes. Hoy resolvemos más expedientes que nunca, concedemos más prestaciones que nunca».

Asimismo, Fernández ha subrayado que «Baleares no solo ha logrado reducir la espera para obtener una valoración de dependencia hasta los 192 días, sino que se sitúa muy por debajo de la media nacional, que alcanza los 309 días. Nuestro objetivo es seguir avanzando para ofrecer una respuesta cada vez más rápida y eficaz a las personas que necesitan acceder al sistema”.

El plan de choque ha ido acompañado de un importante esfuerzo presupuestario. El Govern ha incrementado la inversión destinada a dependencia y discapacidad hasta los 231,1 millones de euros en 2026, frente a los 175,3 millones de 2023, lo que supone 55,8 millones de euros más y un aumento del 31,8 %.

Asimismo, el Govern ha impulsado el mayor plan de infraestructuras sociosanitarias de los últimos años, con una inversión de 82,3 millones de euros para desarrollar 18 actuaciones que permitirán crear 693 nuevas plazas: 335 residenciales, 250 de centro de día y 108 de vivienda supervisada. Estas se suman a las 899 plazas de centros sociosanitarios que actualmente se encuentran en ejecución.

La consellera ha asegurado que el Govern seguirá reforzando el sistema para consolidar esta tendencia y continuar reduciendo las listas de espera. El plan no era una medida puntual, sino una apuesta para transformar el sistema de manera estructural. Hoy los resultados demuestran que vamos por el buen camino, pero seguiremos trabajando hasta garantizar una atención cada vez más ágil, cercana y eficaz para todas las personas que la necesitan».

Mejoras también en discapacidad

En discapacidad, los resultados también reflejan una mejora muy significativa. Desde septiembre de 2025, la lista de espera se ha reducido un 32,2 %, pasando de 13.198 a 8.950 personas, mientras que el tiempo medio para obtener el reconocimiento del grado ha descendido de 14 a 8 meses, lo que supone una reducción del 42,9 %.

Esta mejora se produce, además, en un contexto de fuerte incremento de la demanda: las solicitudes de valoración de discapacidad aumentaron un 25,6 % entre 2023 y 2025, al pasar de 12.171 a 15.286.

Al mismo tiempo, la capacidad de respuesta del sistema se ha incrementado de forma muy significativa, con un 176,6 % más de resoluciones, que han pasado de 5.239 en 2023 a 14.492 en 2025. En este sentido, actualmente en Baleares hay 76.820 personas con el grado de discapacidad reconocido.