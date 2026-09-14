Piden 10 años de cárcel para un depredador sexual por violar a su compañera de piso mientras dormía en Palma

Un grave y atroz episodio de violencia sexual ocurrido en el ámbito doméstico se juzgará esta semana en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma. En su escrito de calificación provisional, la Fiscalía solicita una dura pena de 10 años de prisión para el acusado al considerarlo autor de un delito de agresión sexual con penetración.

Los hechos objeto de esta causa penal se desencadenaron sobre las 3:00 horas de la madrugada del 23 de octubre de 2022 en el domicilio compartido por el acusado y la víctima, ubicado en la capital balear. Guiado por un indiscutible «ánimo libidinoso», el procesado se introdujo cautelosamente en el dormitorio de su compañera de piso.

Aprovechándose deliberadamente de que la mujer se encontraba profundamente dormida e incauta en su cama, la penetró vaginalmente de forma abyecta y sin que existiera atisbo alguno de consentimiento por parte de ella, según consta en el escrito de acusación al que ha tenido acceso este periódico.

Como consecuencia directa de esta salvaje agresión, la víctima sufrió diversas dermoabrasiones en las paredes vaginales. No obstante, el impacto más letal de la traumática agresión perpetrada por quien compartía su propio techo destruyó por completo las esferas emocional, psicológica y afectiva de la agredida, condicionando de manera sumamente grave su posterior desarrollo vital, así como la realización habitual de sus actividades cotidianas.

Además de la pena principal de 10 años de cárcel, la acusación pública reclama para el imputado la inhabilitación especial para cualquier profesión o trabajo que conlleve contacto habitual con menores de edad por un periodo superior a 12 años, la prohibición tajante de aproximarse o comunicarse con la víctima durante un decenio y siete años adicionales de medida de libertad vigilada.

En el apartado relativo a la responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que el procesado indemnice formalmente a la perjudicada con la cantidad de 20.000 euros en concepto de daños morales.