Pescado de roca

El interés del Mallorca o, mejor dicho, de Pablo Ortells por el extremo del Torino, Cyril Ngonge, cedido por el Nápoles que se lo compró al Hellas Verona por 20 millones de euros, parece real. Aportemos datos.

Urbano Cairo, presidente del club italiano cuyo equipo viaja actualmente en la décimo cuarta posición de la tabla de la Serie A, es a su vez propietario RCS MediaGroup, principal accionista de Unidad Editorial, editora de El Mundo, Expansión y Marca. Si alguno de estos publica algo sobre la operación en curso, hay que creérselo.

Vamos con el jugador, inscrito en calidad de cedido con una opción de compra. Se alinea de extremo, generalmente a pierna cambiada, zurdo que juega en la derecha, y sus números no son para tirar cohetes. Ha jugado en 19 partidos y durante casi la mitad del tiempo total, ha participado solo con un gol y una asistencia en los 21 que ha marcado su equipo hasta la vigésimo cuarta jornada. Tiene 25 años que el técnico turinés, Marco Baroni, acceda a prescindir de él tampoco es que sea una garantía. A simple vista otra pesca de bajío según la política habitual en Son Moix.

Ya que Andy Kohlberg impone vender al mejor preció y comprar al más barato, empieza a preocupar la rumorología que circula en torno al traspaso de Muriqi. No creo que se atrevan a desprenderse ahora de él, pero si el kosovar ha puesto su destino en manos del director de fútbol en cuestión, mucho nos podemos temer que estemos ante los últimos meses del «Pirata» en el mar Mediterráno dada la delicada economía del club cuyas grandes incorporaciones de enero han sido un convenio con le Universidad CEU San Pablo, de inminente inicio de actividades en Palma, y un patrocinador para el equipamiento de entreno. Tal vez descubramos las dotes defensivas o goleadoras de algún catedrático.

Nota: el mercado cierra a las 23’59 del lunes 2 de febrero, una hora después de que haya finalizado el Mallorca-Sevilla. Se ignora a qué hora ha puesto su despertador el señor Ortells