Pellegrini: «El Mallorca lleva el sello de Aguirre»

«El Mallorca lleva el sello de Aguirre», dijo ayer Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa al partido de esta noche en Son Moix. El entrenador chileno advirtió que «ya demostró esta semana en la Copa ante el Girona lo peligroso que es jugando en casa», y luego añadió que «tienen un juego muy directo y futbolistas importantes en el área», aunque subrayó que «vamos allí a ganar porque queremos romper nuestra mala racha fuera de casa».

Pellegrini, al que el Mallorca ha podido ganar tan sólo una vez en 22 partidos en los que se ha enfrentado a él, aseguró que una victoria en Son Moix sería «importante» porque permitiría al Betis «continuar cerca de los puestos de Europa League».

El equipo, no obstante, se encuentra inmerso en una recta final de mercado frenética que de momento les ha dejado ya sin Borja Iglesias, que se marcha traspasado al Bayer Leverkusen. «Quizás le venga bien un cambio de aires para demostrar en otra Liga sus cualidades», dijo Pellegrini, que admitió que «es una buena oportunidad para él porque va a un equipo ganador. Le dije a la directiva que no me oponía a su marcha siempre que nos trajeran un reemplazo, y sé que en eso están».

«Tenemos una plantilla bastante equilibrada, pero por supuesto hay que cubrir las bajas con jugadores parecidos si no queremos perder esa estabilidad», afirmó el chileno, que dijo desear que Luiz Henrique se quede en el Betis. «Cuento con él para la segunda vuelta, es un jugador muy importante para nosotros y espero que no se vaya».

«Hasta el 31 de enero todo son especulaciones. Cuando se cierre el mercado será hora de hacer balance, y mi deseo es que el Betis siga siendo igual de competitivo», dijo para finalizar el entrenador verdiblanco, el más veterano de Primera División, con 70 años cumplidos. Su equipo llega a Mallorca con las bajas de Ayoze, Barta, Claudio Bravo, Carvaljo, Guido, Marc Roca, Ruibal, Borja Iglesias, Chadi, Abde y Sabaly.