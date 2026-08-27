Peligro en aguas de Mallorca: una lancha invade de forma temeraria la zona de bañistas de una playa idílica de Calvià

Lo que debía ser un día apacible de mar y sol en uno de los rincones más idílicos de Calvià pudo terminar en tragedia. La imprudencia del patrón de una lancha a motor ha vuelto a encender las alarmas sobre la seguridad en el litoral de Mallorca tras irrumpir en una zona reservada exclusivamente para bañistas.

El suceso, grabado por varios testigos en la cala de Portals Vells, muestra cómo la embarcación navegó de manera totalmente impune por un tramo de escasísima profundidad y a muy pocos metros de adultos y niños que se encontraban en ese momento en el agua combatiendo el calor del verano.

A plena luz del día y ante la mirada atónita de decenas de personas, el conductor rebasó la línea de boyas que delimita el área protegida para los nadadores e ignoró por completo el balizamiento defensivo. En las imágenes que ofrece este periódico se aprecia la cercanía de la hélice con los usuarios, una maniobra de riesgo absoluto que provocó una oleada de indignación tanto en la arena como dentro del mar.

Sin embargo, la reacción del público fue inmediata. Según ha podido saber OKBALEARES, diversos testigos no dudaron en plantarle cara y recriminarle a voces su acción al infractor hasta que este, asediado por la presión social y el rechazo generalizado, decidió marcharse del lugar a toda prisa antes de que la situación escalara a mayores.

Cabe recordar que incumplir el canal de balizamiento y superar los límites de velocidad o distancia permitidos cerca de la orilla constituye una falta muy grave según la normativa marítima. Fuentes de la Capitanía Marítima y Marina Mercante recuerdan que este tipo de conductas temerarias conllevan multas económicas que pueden escalar hasta los miles de euros, además de contemplar la retirada definitiva de la licencia de navegación para el responsable.