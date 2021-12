El Palmer Alma Mediterránea Palma será hoy, junto al Bàsquet Girona, el equipo encargado de abrir la jornada 12 de la LEB Oro. El equipo mallorquín visita a las 19 horas de este viernes el Pavelló de Fontajau para enfrentarse a un Bàsquet Girona que, sin duda, se ha convertido en el equipo de moda de la LEB Oro tras el anuncio de Marc Gasol, su presidente, de incorporarse como jugador del equipo a todos los efectos. La incorporación del ex Grizzlies y Lakers le ha dado una mayor relevancia si cabe a la categoría y mañana los mallorquines tratarán de frenar la buena racha de los catalanes en un partido que los de Pau Tomàs y Álex Pérez afrontan con la firme idea de poder cambiar la dinámica de resultados y lograr sumar la que sería su primera victoria de la temporada lejos del Palau d´Esports de Son Moix.

El equipo mallorquín podrá contar para este partido con la presencia de Tomas Pavelka tras llegar el pasado lunes el jugador eslovaco al equipo balear para reforzar el juego interior y que ha cumplido su primera semana de entrenamientos junto a los que son sus nuevos compañeros.

El rival que tendrá enfrente será un Palmer Alma Mediterránea Palma que, además de contar con la lógica amenaza que supone el nombre de Marc Gasol, cuenta con una plantilla con jugadores de un alto nivel como son el ex Palma Karamo Jawara, Josep Franch, Albert Sabat, Gerard Sevillano, Schaftenaar o Vecvagars, todos ellos hombres destacados que, sin ninguna duda, forman un plantel que, liderado por Jordi Sargatal, buscará poder alcanzar los play off de ascenso.

Tras el entrenamiento de ayer por la tarde, Pau Tomás y Álex Pérez atendieron a los medios de comunicación para analizar el encuentro de mañana ante el Bàsquet Girona indicando de entrada Pérez que el rival de mañana es un equipo que “está en alza” tras la llegada de Marc Gasol queriendo destacar de esa plantilla a jugadores como Josep Franch, Vecvagars o un Albert Sabat del que ha reconocido guarda “un mal recuerdo ya que el año pasado anotó seis triples contra nosotros en el primer cuarto de partido” asegurando finalmente que la plantilla del Girona ha quedado más que completada con la incorporación de Gasol.

Por su parte, Pau Tomàs indicó, sobre la figura de Marc Gasol, que “todos sabemos que es un jugador muy importante para ellos y sabemos del nivel que tiene y la clase de jugador que es. Ya hemos hecho el `scouting’ del equipo y está claro que hemos ajustado cosas pero no podemos desmerecer al resto de sus compañeros focalizando todo en un jugador”, ha asegurado el técnico mallorquín que ha reiterado que desde el cuerpo técnico no han pensado únicamente en la figura del Marc. “No podemos centrar todo el partido en un jugador porque, como ha dicho Álex antes, el resto también son una amenaza. Si ponemos sólo el foco en Marc, el resto son jugadores que harán que el Girona nos gane y nos pase por encima. Hay cosas especiales preparadas pero referentes a todo el equipo no sólo a un jugador”, concluyó Tomàs.

El equipo hará noche en tierras catalanas para regresar el sábado por la mañana a la isla para comenzar a preparar el partido del próximo martes a las 20.45 ante el CB Almansa, un partido que será el último que juegue en casa el Palmer Alma Mediterránea Palma en este año 2021.