Palma inicia la tramitación de las 831 VPO de Son Busquets tras dos legislaturas en blanco con el PSOE

Paso adelante del Ayuntamiento de Palma en la tramitación del avance urbanístico para la construcción de 831 viviendas públicas en el solar de 110.000 metros cuadrados del antiguo cuartel de Son Busquets, en unos terrenos propiedad de la Entidad Estatal de Suelos (SEPES).

Este primer documento marco saldrá, una vez sea aprobado este mes por el pleno, a exposición pública durante el plazo de un mes para la presentación de alegaciones y posterior debate técnico y político sobre lo que allí se va a ejecutar urbanísticamente. Unas alegaciones que tendrán que ser resueltas por SEPES, como ha indicado el concejal de Urbanismo, Óscar Fidalgo.

«Desde el año 2020 no se ha hecho en Son Busquets una declaración tan importante como la que ha impulsado el gobierno del alcalde Jaime Martínez con esta aprobación del avance urbanístico», ha abundado el edil Fidalgo que ha recordado que lo aprobado hoy «no es una foto fija de como será Son Busquets, sino un primer paso de cumplimiento normativo, y no confundamos por ello la aprobación de este avance, con la aceptación de cualquier planteamiento urbanístico o paisajístico, porque no estamos en esta circunstancia», ha indicado el concejal del PP.

Fidalgo, en este sentido, ha precisado que ahora «recabaremos todas las propuestas de los interesados, vecinos, colegios profesionales y toda clase de entidades para que desde el Ayuntamiento hagamos un frente común ante el SEPES con una propuesta de consenso de lo que opina la mayoría de los ciudadanos de Palma de lo que allí se debe hacer».

Por ello, se espera que haya un largo tira y afloja en las propuestas urbanísticas que se van a poner sobre la mesa para la elaboración del futuro Plan Especial de Son Busquets que debe de aprobar el Ayuntamiento, se espera al menos, esta legislatura.

Teniendo en cuenta además que el gobierno municipal del PP no tiene mayoría en el pleno y que, por tanto, tendrá que consensuar el proyecto final con el resto de formaciones políticas, no parece que en la presente legislatura y pese a que sólo lleva año y medio de recorrido, vaya a ser posible que arranquen las obras.

Como ha indicado en su comparecencia ante los medios Fidalgo, el proyecto tendrá que tener el máximo consenso entre los interesados «y es un compromiso que mantengo y espero cumplirlo».

El borrador del futuro proyecto incluye la construcción de la mayor promoción de vivienda pública de Palma, las citadas 831 VPO en este solar del barrio de Camp Redó.

Pero la aprobación de lo que es en sí un mero trámite, ya ha suscitado el primer revés entre el gobierno municipal y la oposición. Los independentistas de Més con la ex concejala de Urbanismo, hoy en la oposición Neus Truyol al frente, han votado en contra de este primer avance que, por otro lado, ha tenido que cumplir con lo estipulado en el Plan General aprobado por la edil secesionista en 2023. Todo un contrasentido como ha destacado el concejal Fidalgo.

«Més está a favor de la ficha del Plan General en Son Busquets, y a la vez en contra, cuando se ha presentado», ha apuntado Fidalgo poniendo en evidencia las contradicciones de esta formación. En ningún caso, ha subrayado el concejal de Urbanismo, se va retrasar el desarrollo de este ámbito urbanístico, y «todos tendremos la oportunidad de decir la nuestra, pero no se debe torpedear una formalidad que no es determinante para nada en la configuración del futuro de Son Busquets».

Lo aprobado hoy es por tanto un mero trámite urbanístico, que se ha alcanzado nada menos que 18 años después de que la ex alcaldesa Catalina Cirer y el entonces ministro socialista de Defensa, José Bono, rubricaran un principio de acuerdo para la construcción de vivienda pública en los terrenos públicos de este antiguo cuartel de la carretera de Valldemossa.