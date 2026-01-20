Palma empieza a desmontar la ‘no fiesta’ de su patrón Sant Sebastià

Todos los escenarios que el Ayuntamiento de Palma distribuyó por el centro de la ciudad para la celebración de los conciertos de la revetla de Sant Sebastià están siendo desmontados este martes tras la suspensión de los mismos anunciada ayer por el Consistorio como muestra de respeto tras la tragedia ferroviaria de Córdoba.

El equipo de gobierno que lidera el alcalde Jaime Martínez canceló in extremis todos los actos oficiales programados con motivo de las fiestas de Sant Sebastià como muestra de luto oficial, recuerdo y solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Córdoba.

La decisión se adoptó con motivo de la tragedia, como muestra de respeto hacia las personas fallecidas y sus familias, así como hacia todos los afectados por el siniestro.

De este modo, quedaron suspendidos todos los actos previstos para la Revetla de Sant Sebastià de este pasado lunes, incluido el encendido del fogueró de la Plaza Mayor, la tradicional revetla popular y los conciertos programados en la Plaza de España, la Plaza de Cort, la Plaza Juan Carlos I y la Plaza Mayor.

Asimismo, el Ayuntamiento de Palma recomendó a los organizadores de actividades no oficiales que suspendieran el resto de celebraciones y actos como muestra de respeto y solidaridad.

De igual forma, han quedado suspendidas la Diada Ciclista y la celebración de los Premis Ciutat de Palma, ambas actividades previstas para este martes, 20 de enero. En el caso de los Premis Ciutat de Palma, el Consistorio organizará próximamente un acto institucional en el Salón de Plenos para la entrega de las distinciones a todos los galardonados.