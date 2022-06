El padre de una alumna de Baleares: «Es inaceptable que en España no se pueda estudiar en español»

Salvador Iglesias es padre de una adolescente que está cursando tercero de la ESO en un instituto de Mallorca. Cuenta que su hija es una excelente estudiante pero que al ser castellanoparlante lo está pasando muy mal por culpa de la inmersión lingüística en catalán que aplica el Govern de izquierdas que preside la socialista Francina Armengol. Salvador es el primer padre que ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares al Govern por no impartir al menos el 25% de la enseñanza en español como marcan las diferentes sentencias judiciales, tanto del Supremo, como del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Muchos padres sufren el mismo problema pero tienen miedo a denunciar. Salvador, sin embargo, afirma que «no traga» con la imposición del catalán y, en esta entrevista que ha ofrecido de forma conjunta a OKDIARIO Baleares y al programa Es la mañana de esRadio97.1 que presenta Gabriel Torrens, denuncia el sufrimiento de su hija en el instituto por verse obligada a estudiar en catalán siendo castellanoparlante.

P.- ¿Lo pasa mal su hija en el instituto?

R.- Mi hija nació en Mallorca pero cursó la mayor parte de Primaria en Chicago, Illinois, donde podía escoger entre español o inglés para hacer deberes o responder en los exámenes. Ahora, en Mallorca, está cursando la Secundaria y sólo puede estudiar y examinarse en catalán. Se ha topado con la barrera de la inmersión lingüística. Un alumno cuya familia sea castellanoparlante tienen muchas dificultades en Baleares. Hay estudios que demuestran que en las comunidades bilingües en las que se aplica la inmersión, los alumnos que no son catalanoparlantes lo pasan peor. Lo que sucede es un incongruencia. En América no terminan de entender que en España no se pueda utilizar el español como lengua vehicular en la enseñanza.

P.- ¿Cómo consigue superar los estudios?

R.- Al principio se pasaba el día llorando porque no entendía nada. Mi hija, al ser castellanoparlante, tiene muchos problemas a la hora de traducir o comprender textos en catalán. Tenemos que recurrir al diccionario y a Google pero a la postre lo que sucede es que mi hija se encuentra en inferioridad de condiciones respecto a los catalanoparlantes. Es muy sorprendente e inaceptable que en España no se pueda estudiar en español. Pero el caso de mi hija no es una excepción, es lo habitual en Baleares donde la mayor parte de la población es castellanoparlante.

P.- ¿Qué le reclama al Govern de Armengol para su hija?

R.- Lo único que pido para mi hija es que tenga los mismos derechos que los catalanoparlantes. Que todos los que son de habla española tengan los mismos derechos que los de habla catalana. Yo respeto profundamente al que ejerce su derecho de hablar en catalán y que quiere recibir educación en catalán, pero yo también defiendo el derecho de mi hija a recibir educación en español, que a fin de cuentas es la lengua oficial y mayoritaria en España.

P.- El Govern alega que impone la inmersión lingüística con la finalidad de conservar y proteger el catalán.

R.- No me sirve el argumento de que es preciso ofrecer toda la enseñanza en catalán par conservar la lengua y la cultura catalana. También la sobrasada es cultura catalana y no vamos a clase de matemáticas a hacer sobrasadas. Lo que yo quiero es que mi hija en clase de matemáticas aprenda matemáticas y esto en Baleares hoy en día no es así. Mi hija tiene que hacer un esfuerzo añadido para aprender matemáticas porque las asignaturas que son medianamente técnicas tienen un lenguaje muy específico

P.-Ha sido el primer padre en Baleares que ha acudido a la Justicia para reclamar enseñanza en español para su hija.

R.- Yo entiendo el miedo que tienen los padres a reclamar el derecho de sus hijos a recibir enseñanza en español en una comunidad donde se aplica la inmersión lingüística en catalán. Al final, los padres acaban tragando pero yo no estoy dispuesto a tragar y mi hija tampoco. Por esto hemos acudido al Tribunal Superior de Justicia. Dentro de nuestras posibilidades vamos a intentar que la educación que reciba mi hija sea en español y con su pertinente asignatura en catalán, faltaría más. Estamos en una comunidad bilingüe y entiendo que haya que conocer también el catalán. Aquí el problema no es si conocemos o conservamos la lengua catalana, sino cómo se impone a la fuerza esta lengua. Yo tengo formación y puedo ayudar a mi hija en casa pero hay muchas personas que no tienen esta suerte. Algunos padres me cuentan que sus hijos acaban suspendiendo por el tema del catalán pero que luego se van integrando. Para mí esto no es ninguna excusa. ¿Por qué mi hija ha de perder un curso por culpa del catalán?

P.- ¿Cómo se las arregla su hija?

R.- Como ya he dicho tiene la suerte de que yo estoy muy pendiente de ella, le ayudo mucho, y además estoy muy encima de los profesores para intentar hacerles distinguir entre lo que es la asignatura de catalán y las otras materias que deben aprenderse sin imposiciones lingüísticas. Es cierto que los profesores son funcionarios públicos y que las leyes de Baleares les obligan a impartir clases en catalán pero esta obligación es para el empleado público, no para el ciudadano que tiene derecho a aprender y expresarse en castellano. La realidad es que en los exámenes, la plataforma de Internet no le permite a mi hija contestar las preguntas en español y nadie hace nada para evitar esto. Si no se consigue nada por vía administrativa, como he intentado, habrá que hacerlo por la vía judicial.

P.-¿Cree que en Baleares se discrimina a los castellanoparlantes en la enseñanza?

R.-Sí. Es un problema muy grave. Resulta que mi hija me cuenta que en el instituto le piden que presente los trabajos en catalán porque así tendrá mejor nota. En otras palabras, que si lo presenta en castellano ve perjudicada su nota y esto no es otra cosa que penalizar el castellano. No puede sacar la máxima puntuación si hace el examen en castellano. Pasa muchas horas estudiando e interpretando las preguntas que luego le hacen en los exámenes. Mi hija habla castellano e inglés con fluidez porque aprendió de una forma natural, sin imposiciones. El modelo de inmersión lingüística no es un modelo de éxito, como lo vende el Govern. Un alumno cuya familia sea castellanoparlante tendrá más dificultades.