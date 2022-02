El director deportivo, Pablo Ortells, y el CEO de negocios, Alfonso Díaz, han comparecido esta mañana en rueda de prensa para valorar el mercado invernal. Muriqi, Oliván, y las cuatro salidas, los nombres propios. Sorprendentemente Ortells ha admitido que el albano-kosovar Muriqi, de cuya eficacia goleadora depende la permanencia, «no era nuestra primera opción, pero tampoco la última».

Antes de iniciarse la ronda de preguntas por parte de los diferentes medios de comunicación, Alfonso Díaz, ha querido analizar la situación actual del club: “La realidad que tenemos es que somos un club recién ascendido y tenemos unos recursos limitados, pero siempre con las expectativas de hacer un gran club en el futuro. Somos los primeros que queremos hacer autocrítica, pero a los jugadores no podemos ponerle en duda su compromiso. Lo están dando, por eso, es importante hablar de la cultura que nos ha llevado a Primera División, de ese trabajo y esfuerzo innegociable. La propiedad tiene un compromiso que es indiscutible, con planes de futuro. Hay que agradecerles que han saneado el club y están invirtiendo mucho dinero. Siguen trabajando en el día a a día del club”, ha afirmado.

Con el final de este alegato, llegaba el turno de Pablo Ortells. Sobre la sorprendente planificación deportiva-cuatro porteros, cinco delanteros y un extremo del filial-el castellonense explicaba de esta forma su impresión sobre esta ventana invernal: “No creo que la plantilla esté descompensada. Tenemos 25 futbolistas, son suficientes. Los que han salido tenían poca aportación en el equipo, por eso, querían tener protagonismo y ambición en otros conjuntos”.

Una de las principales sorpresas de este mercado fue la marcha de Joan Sastre sin tener a un sucesor firmado: “En el momento en que se va Joan Sastre, no tuvimos ningún inconveniente en dejarle marchar porque sabíamos que había tiempo para buscar un sustituto”, ha explicado.

Una de las frases más sorprendentes de la mañana ha sido sobre Vedat Muriqi. Así de sincero ha sido el director deportivo del club balear: “No era la primera opción, pero tampoco de las últimas. Tiene unas condiciones que no teníamos y nos da alternativas. Últimamente el entrenador juega con dos delanteros, por eso, tenemos cinco delanteros en la plantilla. Llega con ficha de comunitario B”.

Sobre si hay alguna posibilidad de que el conjunto bermellón acuda al mercado de jugadores libres, Ortells, no cierra esa puerta: “La plantilla la damos por cerrada. Somos los que somos y estamos los que estamos. Eso no quiere decir que no estemos abiertos a fichar a alguien que esté sin contrato si se dan las condiciones adecuadas”.

Ayer, de forma sorprendente, se produjo la salida de Jordi Mboula. Su poco protagonismo y su ambición por tener más minutos, claves: “Es un chico con mucho potencial, pero tiene que seguir mejorando sus condiciones y progresando. Aquí no estaba gozando de oportunidades y en Portugal creemos que lo va a a hacer”

El RCD Mallorca es el único equipo de la zona baja que no ha cambiado de entrenador. De momento, la propiedad no se ha planteado en ningún momento la destitución de Luis García Plaza: “Todos ellos han cambiado de técnico y siguen en la zona baja. No se ha planteado su destitución”, ha confirmado de forma contundente.

Tres futbolistas de la primera plantilla terminan su contrato el 31 de junio. Brian Oliván, Manolo Reina y Salva Sevilla tienen muy pocas opciones de seguir ligados al club la próxima temporada. “La situación con Oliván es muy complicada. Salva y Manolo Reina son dos instituciones, a final de temporada hablaremos con ellos para decidir su situación”, concluyendo así la rueda de prensa.