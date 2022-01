10:55. El Valencia se interesa por Dele Alli

Dele Alli no tiene sitio en el Tottenham, Conte no cuenta con él y el club le busca una salida. Justo cuando parecía que se había enfriado esa posibilidad, The Athletic cuenta que podría acabar en el Valencia. El club che se ha interesado por su cesión y está en negociaciones con el Tottenham, aunque de momento no hay nada.

10:45. La Roma quiere a Guedes

La Roma se ha fijado en Gonçalo Guedes y estarían dispuestos a hacer un desembolso importante en este último día de mercado para contentar a Mourinho, según informa el diario Récord. El portugués tiene contrato con el Valencia hasta 2024 y el club che no está dispuesto a venderle en este mercado. Bordalás lo considera una pieza clave de su esquema.

10:40. ¡OFICIAL! Eriksen vuelve a la Premier

El Brentford ha hecho oficial la llegada de Eriksen, que regresa al fútbol después de superar los problemas cardíacos que sufrió en la Eurocopa el pasado verano. El danés ha firmado hasta final de temporada.

10:00 horas: ¡Buenos días! Hoy no es un lunes cualquiera. Hoy se cierra el mercado invernal de fichajes y vienen horas trepidantes con muchos movimientos de última hora. El más importante y a lo que habrá que estar atentos es a la posible salida de Dembélé del Barcelona. El jugador francés tiene 24 horas para salir del club y su marcha desembocaría en la llegada de un delantero. Aubemeyang es el favorito. Así que en estas horas veremos si el atacante galo cede ante las presiones del conjunto culé que amenaza con dejarle en la grada.