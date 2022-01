El Mallorca busca aparcar su crisis en la Liga con una victoria el sábado ante el Espanyol que le permita meter la cabeza en los cuartos de final de la Copa del Rey, algo que no sucede desde hace diez años. El peligro es exponer a jugadores muy necesarios para luchar por la permanencia a una posible lesión, como le sucedió a Valjent ante el Eibar.

La Copa, sin embargo, interesa y mucho no sólo por sus efectos terapéuticos, sino también por la recompensa económica que implica llegar a cuartos de final. Eso sí, la prioridad es la Liga, donde las cosas no van como deberían porque el balance que presenta el equipo es de apenas una victoria en las 12 últimas jornadas, 9 de 36 puntos posibles, tres derrotas consecutivas, dos triunfos sobre los 17 partidos de Liga más recientes…las estadísticas negativas se le acumulan al Mallorca y amenazan la estabilidad de un vestuario que necesita una urgente dosis de autoestima. La buena noticia es que pase lo que pase en los partidos de este domingo no va a acabar la jornada en posiciones de descenso, pero el equipo ya le ve las orejas al lobo.

El Mallorca arrancó de manera espectacular el Campeonato, sumando siete puntos en las tres primeras jornadas, pero a partir de la derrota en San Mamés en la cuarta fecha de la Liga el equipo sólo ha podido conseguir dos victorias más, precisamente ante el Levante en Son Moix y en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid. El bagaje es de momento suficiente para mantenerse fuera de las posiciones de descenso, pero no quedan ya muchas provisiones en la despensa y si Alavés y Elche ganan sus partidos puede acabar la primera jornada de la segunda vuelta a tan sólo un punto de la condena.

Ahora es el turno de la dirección deportiva que dirige Pablo Ortells. «Buscamos delanteros que marquen goles», dijo en la rueda de prensa posterior al partido ante el Levante Luis García Plaza, que es consciente de cuáles son las necesidades más acuciantes en el equipo. Entre Hoppe, Abdón y Fer Niño, los tres delanteros centro de la plantilla, llevan marcados tres goles en 20 jornadas. Un saldo claramente deficitario que explica la razón de la caída del equipo.