Ortells: «Para hacer fichajes necesitamos que alguien nos compre jugadores»

«Todos los equipos vamos muy justos a la hora de gastar», ha admitido el director de fútbol del Mallorca, Pablo Ortells, en la rueda de prensa de valoración del mercado invernal. «Para poder hacer inversiones alguien tiene que venir y comprarnos jugadores. Si eso no sucede, no tienes otro remedio que ir al mercado de cedidos o de futbolistas que acaben contrato», ha explicado el ejecutivo, que ha asegurado que están «muy contentos» con la plantilla con la que se han quedado para afrontar la segunda vuelta.

«Confiamos plenamente en los jugadores que tenemos. Hemos demostrado en la primera vuelta que estamos capacitados. Es cierto que ahora sufrimos una pequeña mala racha, pero no tenemos duda de que volveremos al nivel de antes», dijo Ortells, que subrayó que «teníamos una plantilla muy amplia y hemos optado por darle minutos a jugadores que aquí no tenían esa posibilidad. Los mercado de enero son siempre complejos, no sólo para el Mallorca, sino para todos los equipos».

El directivo admitió que el Como trató de llevarse a Copete al Calcio esta misma semana, pero aseguró que desde el principio lo descartaron: «Ha habido alguna situación de última hora, pero hemos entendido que no debíamos aceptarla y hemos priorizado no deshacer el grupo y seguir confiando en esta plantilla».

En cuanto al regreso de David López, afirmó que «teníamos clarísimo que si salía un central el que debía volver era él porque su crecimiento ha sido excelente. Salió en verano porque teníamos cinco jugadores en esa demarcación, pero cuando le cedimos al Burgos ya incluimos una cláusula que nos permitía recuperarlo en enero. Confiamos mucho en David».

«Contamos con Llabrés y Luna de cara al futuro. Lo que queremos ahora es darles una continuidad para que demuestren el talento que sin duda tienen. Les esperamos en verano para que vuelvan a estar con nosotros», dijo sobre la cesión del mallorquín y el colombiano.

Ortells admitió que el club se había guardado una cantidad de dinero por invertir porque «siempre dejamos un remanente, no sólo para el mercado de enero, sino para cualquier problemática que pueda surgir», y que si no lo habían gastado era porque estaban convencidos de que no lo necesitaban: «Lo que intentamos es que el entrenador tenga a su disposición una plantilla amplia que le ofrezca diferentes alternativas en todas las demarcaciones y creo que eso se ha conseguido, aunque por supuesto las valoraciones hay que hacerlas a final de temporada».

A nivel individual el director de fútbol se refirió al futuro de Robert Navarro, que «siempre ha dicho que a final de temporada decidiría sobre su futuro. Será una decisión que tome él. Ojalá pueda continuar porque estamos muy contentos con él».

Con respecto a la poca definición goleadora del equipo, el cuarto que menos marca en la Liga, reconoció que «la falta de gol es un problema colectivo. Sabemos que ahí existe un punto de mejora y me consta que se está trabajando en ello para solucionarlo cuanto antes y seguir ganando partidos

Finalmente, en cuanto a la mala trayectoria del filial, virtualmente descendido a Tercera RFEF, recalcó que «el objetivo principal del fútbol base es formar a jugadores que puedan resultar útiles al primer equipo. Es cierto que por lo que respecta al filial no se están dando los resultados que nosotros quisiéramos, pero sí que hay futbolistas con proyección. Ahí están los casos de Jan Salas y Marc Doménech, que no son los únicos. Más que los marcadores puntuales lo que miramos es el trabajo que se está haciendo con la cantera».