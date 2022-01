Dos de las tres formaciones de la oposición en el Ayuntamiento de Palma, PP y Ciudadanos (Cs), han criticado la «pésima gestión» realizada por el alcalde socialista José Hila al frente de la EMT, después de conocerse que el Govern balear ha retirado a la compañía municipal de transporte público las concesiones que mantenía en las localidades de Llucmajor y Marratxí por el deficiente servicio que prestaba.

La concejala del PP en el Consistorio palmesano e integrante del consejo de administración en representación de esta formación, Lydia Pérez, ya avanzó que el PP va a pedir la comparecencia en el pleno del presidente de la EMT, el concejal socialista Francesc Dalmau, para que dé explicaciones sobre este tema.

«En la EMT de Palma no son capaces de dar un servicio mínimo a estas zonas, no se cumple lo acordado y el transporte a la demanda no funciona», censuró la edil popular. Para Pérez, el Govern ha tenido que tomar medidas «y es realmente decepcionante que la empresa de transporte público de Palma dé esta imagen» y la Conselleria de Movilidad le quite estas concesiones.

Por otro lado, puntualizó Pérez, «vemos cómo los partidos de izquierdas que gobiernan apuestan por un servicio privatizado para estas zonas, en vez de dar un servicio público, según el Govern, porque será de más calidad».

La edil lamentó que esta situación se esté produciendo cuando la EMT de Palma «no para de comprar autobuses y tiene más gasto, más deuda y las tarifas más altas que nunca». Para el PP de Palma, lo sucedido denota «una nefasta gestión de los recursos públicos, tanto de los medios materiales como de los medios humanos de los que dispone. El alcalde Hila vuelve a decepcionar a los vecinos que confiaban en el transporte público de la empresa pública palmesana».

Desde las filas de Ciudadanos, la concejala Joana Capó recordó a este respecto que desde que comenzó la pandemia, el presidente de la EMT «ha aprovechado para realizar una política de servicios mínimos, incluyendo el transporte a demanda, que muchas veces ha supuesto dejar a palmesanos tirados en las paradas», recordó.

«Seguimos viendo los recortes de los servicios de la EMT de Palma, dirigida por un PSOE al que se le llena la boca de sostenibilidad, pero que obliga a los usuarios a volver a usar el coche privado para poder desplazarse por la ciudad», criticó la edil de la formación naranja.

Según Capó, el municipio de Marratxí «es maltratado dos veces», una por la eliminación de la línea de conexión directa con Palma y otra por la continua huelga de los trabajadores de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM).

«Tenemos un claro ejemplo de la incompetencia que tienen nuestros actuales dirigentes en temas de movilidad». Por ello, recordó que el tripartito municipal de socialistas, independentistas de Més y populistas de Unidas Podemos «ha eliminado 733 aparcamientos en esta legislatura, suprimido líneas de autobús, provocado huelgas como la de la EMT en septiembre de 2020, no hay aparcamientos disuasorios con servicios y, sin embargo, suben las tarifas de los aparcamientos, el billete sencillo del autobús y nos instalan radares recaudatorios», remachó Capó.