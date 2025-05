La oposición acusa a Prohens de «hacer bueno a José Ramón Bauzá» con los «ataques al catalán»

La oposición acusa a la presidenta balear, Marga Prohens de «hacer bueno a José Ramón Bauzá» con los «ataques al catalán» y tanto los portavoces de Més como los socialistas han descalificado el acuerdo alcanzado entre PP y Vox en Baleares.

Més per Mallorca ha acusado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de haber «conseguido hacer bueno a José Ramón Bauzá (quien fue presidente de Baleares en la legislatura 2011-2015) con los «ataques al catalán» previstos en el acuerdo sellado entre PP y Vox para aprobar un nuevo proyecto de Presupuestos autonómicos.

Los socialistas por su parte lo han calificado de «acuerdo de la infamia» y han confiado en que la sociedad «parará este disparate».

Así se ha pronunciado el portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, este viernes en una rueda de prensa, en la que ha considerado que «estas islas no se merecen este Govern», debido a que Baleares es «una tierra solidaria, abierta, que protege su territorio y paisaje, que sabe acoger y respeta los derechos humanos, que tiene memoria y que siempre ha tenido presente su protección y, sobre todo, que tiene una lengua, una lengua propia, que es el catalán». «Somos una sociedad que parará este disparate», ha confiado Negueruela.

En palabras del portavoz socialista, «quien ama estas islas no puede defender este acuerdo». «Desde hoy, Prohens no puede hablar más de que defiende estas islas ni de que defiende la lengua propia de estas islas», ha opinado Negueruela, apuntando que el acuerdo sellado entre PP y Vox para aprobar un nuevo proyecto de presupuestos autonómicos «es el mayor ataque a la democracia» y demuestra que «Prohens es una presidenta que no tiene palabra».

Desde las filas de los independentistas de Més, Lluís Apesteguia, ha calificado este viernes de «día infausto para la historia de Baleares», atendido el acuerdo sellado entre PP y Vox para aprobar un nuevo proyecto de presupuestos autonómicos que, en su opinión, «bien podría ser un pacto de legislatura porque cambia de forma radical la gobernabilidad de esta tierra».

«Marga Prohens ha conseguido hacer bueno a José Ramón Bauzá», ha criticado Apesteguia, quien ha reconocido que «nunca» pensó «que diría esto de un presidente del Govern». No obstante, «los ataques de Prohens al catalán a través de este acuerdo con Vox son peores que los que llevó a cabo José Ramón Bauzá en la legislatura 2011-2015».

«Y no solo esto», para el portavoz secesionista, «se está además ante un acuerdo que no solo va en contra de aquello que nos identifica como comunidad, como personas, si no que es un pacto racista, xenófobo y aporófobo, que va en contra de las personas que más necesitan de la ayuda de las administraciones; es un pacto antidemocrático, porque va en contra de la memoria de quienes lucharon por mantener la identidad de esta tierra y el retorno de la democracia».

Aludiendo brevemente los principales puntos de este acuerdo, en materia de inmigración, Apesteguia ha lamentado que «no solo se vuelven a cargar las culpas del malestar ciudadanos sobre aquellas personas que menos tienen y que más difícil lo tienen, si no que se vuelve a asociar de forma vergonzosa delincuencia con inmigración, intentando poner en contra los necesitados de aquí con los necesitados de allí».

Todo ello, ha criticado, «en vez de fijarse en las personas que están exprimiendo esta tierra para obtener más y más beneficios, que son las personas que se sientan en los escaños de la derecha de este Parlament o los que les mandan a ellos».

«Estos son los que van en contra de la mayoría social de esta tierra y aún tienen la poca vergüenza de vincular menores que llegan solos a esta tierra con los problemas de seguridad. Es vergonzoso», ha considerado Apesteguia, «pero todavía es más vergonzoso que supediten las ayudas a la cooperación en el tercer mundo a que éstas vayan dirigidas a que no vengan más inmigrantes, es decir, que no se hará un pozo allí donde hay sed, porque no se dedicará el dinero de cooperación a esto, si no que este se dedicará a poner barreras a la inmigración», ha añadido, calificando esto de «inhumano».

De igual manera, ha reprochado que «el problema de la vivienda se vuelva a vincular con la okupación, volviendo a recuperar el anuncio de Oficina Antiokupación». «El 0,08 % de viviendas de esta tierra sufren problema de okupación, en su inmensa mayoría, por encima del 90%, viviendas que son de grandes corporaciones y fondos de inversión», ha comentado Apesteguia. Por tanto, «se vuelve a desviar el problema».

«El problema de la vivienda», a su juicio, «es que hay personas, que hay empresas y grandes corporaciones que hacen acopio de vivienda, impidiendo que la gente pueda acceder a ella, para, de este modo, hacer especulación y obtener más y más beneficios». «Y esto es lo que bendicen el PP y Vox, esto es lo que busca y potencia el PP y Vox».

En materia lingüística, Apesteguia ha incidido en que «se va a un pacto que dejará pálido lo que hizo José Ramón Bauzá». «No solo por el cambio en la ley de Educación para hacer vehicular el castellano, cuando el problema que hay en las aulas es la práctica desaparición del catalán en el sistema educativo balear, si no que se extenderá el plan de segregación lingüística, incidiendo en la separación de los niños y jóvenes por motivos lingüísticos, intentando hacernos diferentes por la lengua que hablamos, en vez de intentar que todo el mundo tenga garantizado el derecho de conocer la lengua propia de esta tierra, que es la finalidad última del sistema educativo».