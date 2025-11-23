OKDIARIO ofrece en exclusiva el Campeonato de España de Boxeo del peso mosca disputado en Mallorca

La boxeadora mallorquina Farah El Bousairi revalidó este sábado su título de campeona de España del peso mosca, imponiéndose con autoridad a la andaluza Ana Acevedo en un abarrotado polideportivo Germans Escalas de Palma. OKDIARIO les ofrece, en exclusiva, la retransmisión del combate íntegro.

La púgil de Motorcity, conocida como La Reina Mora, volvió a demostrar su hegemonía en la categoría al llevarse la victoria por decisión unánime (97-93, 98-96 y 98-92).

Desde el primer asalto, El Bousairi marcó el ritmo de un combate intenso y táctico, siguiendo atentamente las indicaciones que le lanzaba desde la esquina su entrenador David Quiñonero. Es importante destacar que dominó todos los asaltos y mostró una gran superioridad y oficio en el intercambio de golpes. Acevedo, llegaba al combate con un registro de seis victorias y una sola derrota, pero lo dio todo en sobre el cuadrilátero.

La mallorquina, con once victorias y seis derrotas en su carrera, mantuvo el dominio durante los diez asaltos, mostrando solidez defensiva, precisión en la larga distancia y capacidad para aceptar los intercambios cortos sin ceder terreno. Al sonar la campana final, la decisión de los jueces confirmó lo visto sobre el ring: Farah sigue siendo la reina del peso mosca en España.

La noche de boxeo, organizada por la Federación Balear de Boxeo junto a Tundra Promotions, Motorcity y ND Boxing, ofreció además otros enfrentamientos de gran expectación. En el plano profesional, Manuel Medrano se impuso a los puntos (39-37) a Vicente Coco Campaner, quien reconoció la superioridad de su rival en su regreso al ring tras más de ocho años de ausencia. Medrano, también retornado a la competición, valoró la dureza del combate y el ambiente del público.

En el otro duelo profesional, Farlin Condori, aspirante oficial al campeonato de España del peso súper gallo, venció por decisión unánime al rumano Cristian Dobrica. La velada estuvo presentada por los periodistas Néstor Domíguez y Julio Bastida (delegado de OKBALEARES) que ejercieron de maestros de ceremonias en una cita histórica con el boxeo balear.