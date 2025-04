El obispo de Mallorca muestra su pesar por la muerte del Papa Francisco

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha lamentado este lunes la muerte del Papa Francisco a los 88 años de edad y ha expresado su voluntad de que la Iglesia Católica apueste por un «perfil continuista» debido al «listón tan alto» que ha dejado Jorge Mario Bergoglio.

En declaraciones a los medios de comunicación, Taltavull ha destacado la «palabra clara, decidida y valiente» del Papa Francisco y ha agradecido su «acción centrada en los pobres y en los descartados». Además, el obispo de Mallorca ha considerado que el fallecido Pontífice argentino, el primer Papa hispanoamericano de la historia, «ha ayudado a la Iglesia a la normalidad y a la proximidad».

La Catedral de Mallorca ha tocado a las 12.30 horas para anunciar la defunción del Papa Francisco. Por esto motivo, ha sonado la campaña Aloi, que solo lo hace en ocasión de la muerte o designación de un Papa o un Obispo, y en el Corpus Christi.

Pope Francis died on Easter Monday, April 21, 2025, at the age of 88 at his residence in the Vatican’s Casa Santa Marta. pic.twitter.com/jUIkbplVi2

— Vatican News (@VaticanNews) April 21, 2025