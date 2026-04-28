Nueva colisión PP-Vox en el Parlament: «Vox tiene que elegir si continúa facilitando el cambio o si lo bloquea»

El diputado de Vox Sergio Rodríguez ha reprochado al Govern de la popular Marga Prohens que haya pactado el decreto para paliar el impacto del conflicto en Oriente Medio con el PSOE y que PP y Més acordaran la ley de cogestión aeroportuaria, a lo que el vicepresidente, Antoni Costa, ha respondido que Vox tiene que elegir «si continúa facilitando el cambio o si lo bloquea».

En la sesión de control al Govern del pleno de este martes, el diputado de Vox ha reivindicado todas las medidas que el Govern ha sacado adelante con su apoyo y que han sido «más ambiciosas» gracias a su partido. «Acabaremos pensando con tristeza que al final los que se entienden son los partidos de Ábalos y de Bárcenas», ha criticado Rodríguez.

De su lado, Costa ha agradecido a Vox su apoyo en numerosas iniciativas y ha sostenido que el Govern «continuará con la mano tendida para profundizar todavía más en el cambio».

Ha sido un pleno con varias colisiones entre Vox y el Govern. La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reclamado a Vox que aclare a qué se refieren cuando defienden el concepto de ‘prioridad nacional’. «En una semana han dado tres o cuatro versiones diferentes», le ha reprochado a la portavoz del partido de Santiago Abascal, Manuela Cañadas.

Cañadas, para explicar su medida, ha empleado el ejemplo ficticio de un joven llamado Pau que, con 30 años, paga 500 euros por el alquiler de una habitación y ve cómo los extranjeros le «pasan por delante» en la lista de espera para acceder a una vivienda pública.

«Con la prioridad nacional, él sería el primero. Cuando hay un problema económico en su casa, ¿usted reparte el dinero entre los suyos o entre los vecinos que acaban de llegar? La respuesta es obvia y eso es la prioridad nacional de Vox: primero los de casa, no los únicos, pero sí los primeros», ha expuesto Cañadas.

Además, ha recriminado a Prohens que tildara de «populista» la idea de prioridad nacional y se ha preguntado si, con ese baremo, no lo serían también algunas de las medidas planteadas por su Ejecutivo autonómico a lo largo de la presente legislatura.

Entre ellas, ha mencionado la exigencia de un mínimo de cinco años de residencia para acceder a una vivienda de protección pública o de tres años para optar a la Renta Social Garantizada (Resoga), esta última medida todavía en vías de implementación.

«Me permitirá arrancar con una broma», ha respondido Prohens. «Populismo es que con su normativa de topónimos Pau no sería Pau, sino Pablo», ha dicho.

La presidenta ha defendido la necesidad de que para acceder a determinadas prestaciones «se tenga en cuenta el arraigo y la residencia legal» con el objetivo de que «lleguen a la gente de aquí».

«Lo que pasa es que ustedes nos han dado tres o cuatro definiciones de la prioridad nacional en una semana. Primero, que las ayudas sólo serán para los españoles de nacimiento; después, para quienes tengan la nacionalidad; y ahora les vale con la exigencia de un mínimo de residencia legal, que es lo que ya aplica este Govern», ha expuesto.

Prohens, por último, ha aprovechado para recriminar a Vox que votara en contra de la convalidación del decreto que contempla las ayudas económicas para hacer frente a la guerra. «¿Sabe lo que es prioridad? Si están con o contra la gente de aquí. Si están con los payeses, con los autónomos, con los transportistas, la industria, el pequeño comercio, los constructores, los pescadores y las familias», ha sentenciado.