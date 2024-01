La nº2 de la separatista OCB premiada por Sánchez publicita un cartel que llama ‘nazi’ al que habla español

Un alto cargo de la separatista Obra Cultural Balear (OCB), en concreto su número dos y vicepresidenta, Catalina Bibiloni, entidad premiada recientemente por el Ministerio de Cultura del Gobierno de Pedro Sánchez con la Medalla de Oro de las Bellas Artes, ha publicitado en redes sociales un cartel que tilda de nazis y ridiculiza a los que hablan español en las Islas.

Bibiloni ha publicado una story en su cuenta de Instagram con un cartel que hace mofa e insulta a todos aquellos ciudadanos de Baleares que tienen el español como lengua habitual de referencia y no el catalán, que el anterior Govern con la socialista Francina Armengol al frente, impuso como lengua única en Baleares.

El panfleto ataca la Oficina de la Libertad Lingüística creada por el Ejecutivo de Marga Prohens y que estará dirigida por Vox para defender la libertad de uso y fomentar la protección del castellano y del catalán, organismo al que tilda de «oficina de persecución lingüística» de Vox.

Según el folleto publicitado por la número dos de la entidad que en octubre de 2017 apoyó el golpe de la Generalitat contra la Constitución y que ha llevado a cabo estos seis años, tras la fuga de Puigdemont, toda una serie de iniciativas a favor de los golpistas catalanes y de los presos políticos y «exiliados», esta nueva oficina «hará furor con la cantidad de españolistas ofendiditos que detestan la lengua propia de Baleares, históricamente minorizada y en retroceso».

La parte central del folleto está ilustrada por una cola de personajes ataviados con los colores de la bandera española y la esvástica nazi dibujada en el pecho, que hacen cola ante un oficinista para denunciar supuestas vulneraciones de su derecho a expresarse en castellano.

Ridiculizando a los que hablan español y victimizando a aquellos que defienden la imposición del catalán como lengua única en Baleares, el panfleto caricaturiza con numerosas faltas de ortografías las denuncias de cada uno de los ciudadanos a su derecho a hablar español en Baleares.

«Un profe de catalán me habla en catalán y no me parese justo», afirma uno de los supuestos españoles con la esvástica y el brazo en alto. Otro afirma que «un conductor del TIB (transporte interurbano) me ha dicho buenos días en catalán, deberían quitarle el carné y meterlo en la carsel».

«Un polisia local se dirijió a mí en catalán. Estoi mui triste, con mucha ansiedad y sin poder dormir…», dice otro, mientras el primero de la cola de la oficina afirma que «E ido a un restaurante y el menú estaba en catalán. No he podido comer nada y aora estoi ambriento».

«Mui grabe», remacha el oficinista que está recogiendo las denuncias lingüísticas de los que usan el español en Baleares, que son caricaturizados como personas analfabetas que no saben ni escribir en la lengua española que hablan.

Cabe recordar que hasta la fecha de hoy el catalán es la única lengua de uso e imposición en los colegios de Baleares en todos los ciclos de la enseñanza obligatoria y donde el Govern de Armengol erradicó el español durante las pasadas dos legislaturas en todo el ámbito público.

Esta persecución al castellano fue acompañada durante estos ocho últimos años por la puesta en marcha de una nutrida partida presupuestaria en subvenciones a toda clase de entidades separatistas, como la OCB o la también independentista Plataforma per la Llengua, con la excusa de la difusión de la lengua catalana en Baleares. En concreto, Ayuntamiento de Palma, Consell de Mallorca y Govern balear, instituciones gobernadas todas por el PSOE en coalición con independentistas de Més y Podemos, destinaron en los presupuestos del año pasado 5,3 millones a este fin.