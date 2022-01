La joven de 14 años desaparecida en Argentona, provincia de Barcelona, estaba para la tutela del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, el IMAS, el organismo del Consell de Mallorca con competencias en la protección de menores. Es al menos la segunda menor tutelada que pierde el Consell en los últimos meses.

Este lunes la Asociación SOS Desaparecidos divulgó a instancias de la madre de la niña el cartel anunciando la desaparición de Belén (nombre ficticio al tratarse de una menor víctima de abusos sexuales) mediante una fotografía y una descripción de sus rasgos físicos. Ahora se ha sabido que Belén estaba bajo la tutela del Consell de Mallorca que preside la socialista Cati Cladera y que fue derivada a un centro de Argentona tras haber sufrido abusos sexuales cuando estaba acogida en un centro del IMSAS en Mallorca.

Según relata la madre de la menor, que adopta el nombre ficticio de Nieves en esta información, su hija sufrió abusos sexuales en Mallorca por parte de dos argelinos que posteriormente se dieron a la fuga. Sucedió cuando Belén estaba bajo la protección del Consell de Mallorca.

Belén tiene diagnosticado el Síndrome de Asperger, un trastorno del desarrollo que se incluye dentro del espectro autista y durante una etapa, siempre según la madre, tenía un comportamiento muy agresivo. Fue por ello que la madre solicitó ayuda al IMAS, organismo que de inmediato decidió quedarse con las tutela de la niña.

Belén estuvo internada en un centro del Consell de Mallorca pero tras el caso de abusos sexuales fue trasladada al centro Ita Clinic de Argentona especializado en trastornos de la salud mental.

Nieves, la madre, cuenta que el IMAS decidió este traslado para tapar el caso de los abusos sexuales y con la excusa de los trastornos de salud mental de su hija. Hasta ahora la madre visitaba a su hija cada quince días. «El Consell me permitía visitarla a pesar de tener la tutela para que yo estuviera contentan y no denunciara los abusos», explica Nieves.

Cuenta también que estas visitas se las tiene que pagar de su bolsillo, que cada una de ellas le cuesta unos 400 euros y que ya no tenía dinero para estos gastos. La situación, para la madre, empeoró el pasado domingo día 9 cuando Belén se fugó del centro de Argentona y desde entonces se encuentra en paradero desconocido.

Ahora, la madre muestra su desesperación: «El IMAS me quitó a mi hija cuando era una niña perfectamente atendida que iba a un colegio privado y que tenía cubiertas todas sus necesidades. Ahora mi hija se ha perdido. Estoy destrozada, me lo han quitado todo, me han destrozado emocionalmente, personalmente y económicamente y ahora sólo espero que mi hija esté bien» afirma Belén, que ahora cuenta con la ayuda de Asociación Ardip de ayuda a la familia y la infancia y que preside el conocido activista en este campo Antonio Estela.

Nieves anuncia que cuando recupere a su hija, o sepa que está bien, actuará judicialmente contra el Consell de Mallorca y otras instituciones.

Belén es la segunda menor tutelada que pierde el Consell de Mallorca en los últimos meses y ambos casos tienen el denominador común de los abusos sexuales. Pilar Canseco era una menor tutelada que residía en el centro de acogida de Santa Maria. En septiembre se supo que llevaba trece meses desaparecida, un hecho que ocultó el Consell de Mallorca. Según el padre de la menor, su hija había caído en el mundo de la prostitución con la intervención de su propia madre como proxeneta.

El 30 de septiembre, Vox Baleares presentó una denuncia en la Fiscalía de Baleares ante los continuados casos de menores desaparecidas y prostituidas bajo la tutela del Imas (el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales). Vox denunció los hechos relativos a las menores del Centro Santa María del Camí por presuntos delitos de abandono de destino por dejación de funciones y omisión del deber de perseguir delitos, contemplado en el artículo 407 del Código Penal, y por las implicaciones en un delito de prostitución de menores.

En noviembre Vox amplió la denuncia tras conocerse una información publicada por OKDIARIO en la que se daba a conocer las presiones a las que fue sometida una menor por técnicos del IMAS (el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales) para que abortara —como finalmente sucedió— cuando supuestamente estaba desaparecida.