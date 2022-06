Muriqi se aleja del Mallorca

Aunque el Mallorca se niega a darlo por perdido, lo cierto es que cada vez es más difícil que Vedat Muriqi pueda volver al club la próxima temporada. Los dos goles que le marcó a Irlanda del Norte con Kosovo han aumentado su cotización y, además, el Fenerbahce turco parece decidido a pagar los 12 millones que pide la Lazio por sus derechos.

Muriqi ya jugó con el Fenerbahce en la temporada 19-20 marcando 17 goles en el Campeonato turco y causando una gran impresión, lo que le valió ser traspasado a la Lazio. En Estambul le tienen como a un ídolo y parecen decididos a hacer un esfuerzo para recuperarlo. Desde luego si los otomanos ponen sobre la mesa los 12 millones que piden por el delantero los italianos, el Mallorca tiene poco que decir. Deberá renunciar al jugador y buscar por otros lares.

Tal y como adelantó el director deportivo Pablo Ortells en una entrevista concedida a OKBALEARES, «para que Vedat siga en el Mallorca es imprescindible que las tres partes lleguemos a un acuerdo. Si luego viene otro club y la Lazio considera más interesante su oferta es algo que nosotros no podemos controlar. Intentaremos que se quede con nosotros, pero sabemos cuáles son las reglas del fútbol».

Ortells fue también muy claro cuando afirmó que «cuando fichó ya se pactaron unas condiciones tanto con él como con la Lazio, pero a esas cantidades el Mallorca no va a poder llegar. Hay que volver a negociarlo todo». Preguntado si el club iba a poder pagar los 10 millones que pedían los italianos, que habrían rebajado dos millones sus pretensiones iniciales de 12, fue también muy sincero: «a día de hoy es difícil. Estamos buscando diferentes fórmulas, pero esto forma parte de las negociaciones que estamos llevando a cabo».

El futbolista, que ya tiene un acuerdo con el Mallorca por las cuatro próximas temporadas, tal y como también anticipó OKBALEARES, se encuentra muy cómodo en la isla y ésta es su primera opción. Sin embargo en Turquía se sintió valorado y querido y si aquí no hay acuerdo no diría que no a la posibilidad de regresar al fútbol otomano.

El Mallorca no puede esperar ya demasiado tiempo más porque corre el peligro de que se le escapen otras opciones. La intención del club es cerrar un acuerdo o descartar al jugador en el plazo máximo de este mes de junio. Quedan en consecuencia menos de 20 días.