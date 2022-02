La multisubvencionada Obra Cultural Balear (OCB) ha anunciado que se personará como parte interesada en el procedimiento abierto en el Tribunal Superior de Justicia de las Baleares sobre el mínimo de 25% de clases en castellano en la educación en Baleares, que la OCB considera una «imposición». La entidad catalanista recibe múltiples subvenciones del Govern y demás administraciones en manos del pacto de izquierdas.

Se trata de un recurso de la asociación de profesores Plis Educación, admitido a trámite por el TSJIB. Para la OCB se trata de un movimiento de «grupúsculos politizados» por «motivos que nada tienen que ver con la educación».

La OCB no se ha olvidado de atacar al ex president del Govern José Ramón Bauzá a quien acusa de «intentar arrebatar ahora en los tribunales lo que perdió estrepitosamente en las calles». El recurso ante el TSJB para exigir el 25% en castellano lo presentó Plis con el apoyo de la Asociación Hablamos Español y sin intervención alguna del ex president Bauzá.

La obligación de impartir al menos el 25% de las horas lectivas en español deriva de una sentencia del Tribunal Supremo referente a Cataluña pero de aplicación en todas las comunidades con dos lenguas oficiales.

Según la OCB, sin embargo, el procedimiento abierto pro el TSJB por la denuncia de Plis promueve «un conflicto que la comunidad educativa no merece» y pretende convertir «a los centros educativos en campos de batalla al servicio de su ideología extremista».

En este contexto, la OCB ha reivindicado el marco normativo del Decreto de Mínimos, recordando que lo impulsó un gobierno del PP, y señalando «que ha definido el modelo lingüístico educativo balear de los últimos 25 años».

Por ello, la entidad considera que «la imposición de un porcentaje determinado de clases en castellano va en contra de la autonomía de los centros docentes para decidir en sus proyectos lingüísticos», informa la Agencia Europa Press.

Además, la OCB ha pedido a los grupos parlamentarios, que estos días debaten en el Parlament el proyecto de ley de educación, que «se aseguren que la posición de la lengua catalana quedará reforzada» y garanticen «que se mantenga como centro de gravedad del sistema educativo».

De hecho, la entidad ha puntualizado que mantener el marco normativo del catalán en la escuela «no resulta suficiente», sino que «es necesario un compromiso firme de la administración educativa para hacerlo efectivo y acabar con las tasas de incumplimiento de los contenidos del Decreto de mínimos que se constatan hoy en día en muchos centros educativos, con una incidencia particular en la enseñanza concertada, pero también en el sistema público».

«El catalán debe ser la lengua vehicular normalmente utilizada en las escuelas e institutos porque es la única garantía de que los alumnos finalicen la escolarización obligatoria con una competencia comunicativa suficiente en las dos lenguas oficiales», han concluido desde la OCB.