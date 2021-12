La políticas de inmersión lingüística del Govern de Francina Armengol están provocando situaciones en las que los estudiantes no tienen ni una sola asignatura en español en sus colegios e institutos de Baleares. Es el caso de la hija de Salvador, quien explica que vivieron durante muchos años en Chicago, donde la joven «nunca tuvo problemas para estudiar en castellano». Por ello, ha presentado, junto a la asociación Hablamos Español, una petición a la Conselleria de Educación de Baleares para que haya un mínimo del 25% de horas lectivas en castellano.

«Salvador lleva varios años intentado conseguir que se mejore la educación de su hija, que está en secundaria, para que pueda utilizar el español. Nosotros le preparamos hace tiempo una solicitud para que permitieran a la joven comunicarse, hacer sus trabajos y los exámenes en castellano. Pero la respuesta casi siempre es el silencio administrativo. Sin embargo, la petición que se ha enviado ahora es un aviso de que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es válida también en Baleares. Nuestro equipo jurídico lo tiene claro», ha explicado la presidenta de Hablamos Español, Gloria Lago.

Cabe recordar que la sentencia a la que se refiere tumbó el pasado 24 de noviembre la inmersión lingüística en Cataluña y defiende que al menos un 25% de las horas lectivas deben ser en castellano. En este sentido, la asociación ha asegurado que Baleares sólo tiene dos posible caminos. «O bien ofrece dos líneas de enseñanza, o bien respeta el mínimo de horas lectivas. Y eso tiene que respetarlo Armengol, Aragonés o quien sea. La ley es la ley», ha afirmando.

Lago ha contado que Salvador vivió varios años en Chicago con su familia, ciudad en la que su hija «no tuvo ningún problema para estudiar en castellano». Las dificultades empezaron cuando volvieron a España. «Lleva ya varios años soportando una educación con inmersión lingüística en Baleares y en su centro de enseñanza no hay ni una asignatura en castellano. Es surrealista que en EE.UU den más facilidades para estudiar español que en las Islas». Salvador trató de poner solución a la situación de su hija, pero al encontrarse con que todo eran trabas, se puso en contacto con Hablamos Español.

«Baleares es una zona tranquila en la que mucha gente nos llama, pero pocos se atreven a ir más allá. Salvador ha sido valiente y colabora activamente con nosotros». La petición presentada ante la Conselleria insta a las instituciones a respetar la ley y aplicarla. Es una labor que la asociación lleva a cabo en todos las comunidades autónomas en las que hay bilingüismo. Lago no confía en que el Govern de Armengol les escuche y por ello les han advertido de que irán con todo.

Ofensiva en los colegios de Baleares

Si el Ejecutivo balear no acepta la sentencia y no incorpora el 25% de las horas lectivas en castellano, Hablamos Español irá directa a los colegios e invitará a los padres a reclamar aparados por ellos. Lago ha asegurado que quieren poner en marcha son Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) para presionar. «Con dos o tres familias es suficiente para crear una asociación y es muy útil para reclamar el 25%. Puede hacerlo directamente la AMPA con nuestro apoyo. Será un avance, pequeño, pero un avance».

Cabe destacar que según Lago no se van a conformar con el mínimo del 25%. Lo que quieren es que se logre la libre elección de lengua. «Nosotros tenemos claro que no queremos quitarle el derecho a nadie de estudiar en la lengua que escoja. Si una familia quiere que la enseñanza de sus hijos sea totalmente en catalán, debe poder escoger esa opción. Pero también debe poder ser así al contrario. No buscamos que se prohíba nada, sólo que una lengua no pisotee a otra y con ello los derechos de los estudiantes y sus familias».