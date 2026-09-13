Multado tras circular en patinete con dos personas, sin seguro, por la acera y estrellarse contra un coche patrulla en Palma

No eran los lápices más afilados del estuche. La Policía Local de Palma ha denunciado al conductor de un patinete eléctrico que circulaba por la acera con otra persona a bordo y que acabó chocando contra un coche patrulla. El suceso ocurrió hace unos días, alrededor de las 23.30 horas, en la confluencia del camino de la Vileta con la calle Costa de Saragossa.

El conductor del VMP (Vehículo de Movilidad Personal) circulaba por la acera en dirección a Son Moix cuando, de forma repentina, irrumpió en un paso de peatones sin bajarse del patinete para realizar el cruce a pie, tal y como establece la normativa.

En ese momento, un vehículo de la Policía Local de Palma circulaba por el camino de la Vileta e inició una maniobra para girar a la izquierda hacia la calle Costa de Saragossa. La maniobra inesperada del patinete impidió al conductor policial esquivarlo y se produjo una colisión contra la parte delantera derecha del coche patrulla.

El accidente provocó daños materiales en ambos vehículos, aunque, pese al impacto, no hubo que lamentar heridos. El coche policial sufrió desperfectos en el retrovisor derecho, además de abolladuras en la puerta y en la aleta delantera derecha. Por su parte, el patinete eléctrico resultó también dañado como consecuencia del choque. Según las diligencias realizadas por los agentes, sufrió roturas en las luces, el tubo de dirección, una rueda y el cableado del sistema de freno.

Tras el accidente, la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) de la Policía Local de Palma se hizo cargo de las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades. El informe técnico elaborado por la unidad concluyó que la responsabilidad del accidente correspondía al conductor del patinete. Los agentes tramitaron varias denuncias por la vía administrativa al detectar diferentes infracciones durante la circulación del VMP.

Entre ellas, se encuentra la circulación por la acera, así como el hecho de transportar a otra persona en el patinete. Además, el conductor circulaba sin casco homologado, no utilizaba el chaleco reflectante y carecía del seguro de responsabilidad civil obligatorio. De esta forma, el conductor se enfrenta a varias denuncias administrativas derivadas tanto de las condiciones en las que circulaba como de las circunstancias que rodearon el accidente con el coche patrulla en Palma.

El suceso vuelve a poner el foco en la importancia de respetar las normas de circulación de los patinetes eléctricos y en la necesidad de que los usuarios de Vehículos de Movilidad Personal adopten las medidas de seguridad correspondientes.

En este caso, la combinación de varias infracciones terminó provocando un accidente en una zona de circulación urbana. El patinete circulaba por la acera con dos personas a bordo y se incorporó al paso de peatones sin que su conductor descendiera del vehículo, una maniobra que terminó desencadenando el choque con el vehículo policial.

Aunque el accidente se saldó sin heridos, tanto el coche patrulla como el patinete sufrieron daños materiales. La Policía Local de Palma determinó finalmente la responsabilidad del conductor del VMP y procedió a tramitar las correspondientes denuncias administrativas.