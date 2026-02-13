Una mujer de 80 años muere al quedar atrapada al declararse un incendio en su vivienda en Mallorca

Tragedia en Mallorca. Una mujer de 80 años ha perdido la vida en la madrugada de este viernes como consecuencia de un incendio declarado en una vivienda unifamiliar del casco urbano de Vilafranca de Bonany, en Mallorca. El suceso ha causado una profunda conmoción entre los vecinos de esta tranquila localidad del Pla de la isla.

El aviso a los servicios de emergencia se produjo en torno a las cinco de la mañana, cuando varias llamadas alertaron de la presencia de humo y llamas en el interior del inmueble. Según las primeras hipótesis que manejan los investigadores a las que ha tenido acceso OKBALEARES, el fuego podría haberse iniciado a partir de un brasero que se encontraba encendido dentro de la vivienda, aunque las causas exactas todavía no han sido determinadas de manera oficial.

En el momento en que se originó el incendio, la víctima se encontraba en el interior del domicilio junto a su cuidadora. Ambas quedaron atrapadas mientras las llamas se extendían con rapidez por varias estancias de la casa, generando una intensa acumulación de humo. La situación obligó a una intervención urgente de los equipos desplazados hasta el lugar.

El Centro de Coordinación de Urgencias Médicas (061) activó de inmediato los recursos disponibles en la zona tras recibir la alerta. Hasta la vivienda se trasladaron una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y otra de Soporte Vital Básico, además de efectivos de los bomberos y voluntarios de Protección Civil. Los bomberos trabajaron para sofocar el incendio y asegurar la estructura del inmueble, logrando controlar las llamas tras una intensa actuación.

A pesar de los esfuerzos realizados, los sanitarios únicamente pudieron certificar el fallecimiento de la mujer de avanzada edad una vez accedieron al interior de la vivienda. La cuidadora, por su parte, resultó afectada por inhalación de humo y tuvo que ser atendida en el lugar antes de ser trasladada para una valoración médica más exhaustiva. Su estado no reviste gravedad, según fuentes consultadas.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el incendio. Los técnicos deberán determinar si el origen estuvo efectivamente en el brasero o si concurrieron otros factores que contribuyeron a la rápida propagación del fuego.

El trágico suceso ha generado consternación entre los residentes de Vilafranca de Bonany, que lamentan la pérdida y recuerdan la importancia de extremar las precauciones con los sistemas de calefacción domésticos, especialmente durante la noche.