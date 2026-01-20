Muere Lucien Muller, el entrenador del primer ascenso a Primera de Contestí

Con muy pocas semanas de diferencia han fallecido los dos artífices del ascenso del Mallorca a Primera División de 1983, Miquel Contestí y Lucien Muller. El entrenador francés ha pasado a mejor vida hoy en Reims, a la edad de 91 años. Muller dirigió al equipo bermellón en dos etapas con distinta fortuna: en la primera le devolvió a la máxima categoría tras 13 años de ausencia y en la segunda no pudo evitar el descenso a Segunda División. Lucien Muller siempre fue una persona muy apreciada en la isla porque era un verdadero caballero.

🖤 Le Stade de Reims a appris avec tristesse la disparition de Lucien Muller, véritable Légende du Club, comptant 201 matchs et 31 buts en Rouge & Blanc. Joueur marquant des années fastes du Club, celui que l’on surnommait «Le Petit Kopa» avait notamment été sacré Champion de… pic.twitter.com/WfZI6HtrHR — Stade de Reims (@StadeDeReims) January 20, 2026

En diciembre de 1981, tras destituir sorprendentemente a Antonio Oviedo, Miquel Contestí recurrió para sustituirle a un entrenador de mucho nombre, Lucien Muller, quien entre otros equipos había dirigido al Barcelona en la temporada 78-79. De hecho, fue el primer técnico de la etapa de José Luis Núñez, aunque no llegó al final porque fue destituido y sustituido por Joaquín Rifé.

Muller llevó al Mallorca a la sexta posición en la temporada 81-82 y para la siguiente se le encomendó dirigir el proyecto más ambicioso de la era Contestí con el objetivo de llevar al equipo a Primera División. Sin embargo empezó muy mal la temporada 82-83 y sólo la intervención directa de los jugadores evitó su cese tras perder en casa ante el Atlético Madrileño en la novena jornada.

A partir de ahí el equipo empezó a ir hacia arriba, tras remontarle un 2-0 al Xerez, y enlazó una racha fabulosa de resultados que sólo se interrumpió en las tres últimas jornadas, pero que acabó llevando al Mallorca a Primera División, categoría que había abandonado en 1970 para vivir en aquella década la mayor crisis de su historia.

Lucien Muller no continuó en el equipo porque le llegó una gran oferta del Mónaco que no pudo igualar económicamente el Mallorca, pero varios años más tarde Miquel Contestí le recuperó para sustituir a Serra Ferrer en la segunda vuelta de la temporada 87-88. No pudo sin embargo evitar el descenso en una triste promoción ante el Oviedo, en el que fue su definitivo adiós al banquillo del Lluís Sitjar.

Muller, que como jugador militó en el Real Madrid y en el Barcelona, y que fue conocido como «el pequeño Kopa», residía en Reims y el club francés, del que salió en 1962 para firmar por el Real Madrid, fue quien anunció su fallecimiento.