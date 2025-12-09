Movistar Inter-Illes Balears: exigente debut en la Copa del Rey

El Illes Balears Palma Futsal afronta este martes (20:00 horas / YouTube RFEF) su debut en la Copa de S.M. El Rey con un reto mayúsculo: los octavos de final ante el Movistar Inter FS. El conjunto balear entra directamente en esta ronda tras quedar exento de las anteriores por su participación en la UEFA Futsal Champions League.

El estreno copero obligará de nuevo a jugar lejos de casa. El equipo viajará hasta Torrejón de Ardoz para disputar el encuentro en el Pabellón Jorge Garbajosa, un escenario siempre exigente y que confirma una tendencia que ya es habitual: el Illes Balears Palma Futsal ha disputado trece de sus últimos catorce partidos de Copa fuera de Son Moix, con la única excepción del duelo de cuartos de 2022/23 frente al Noia Portus Apostoli. Un condicionante más para un calendario que no da tregua.

Aun así, el equipo llega en un momento anímico excelente. Tras certificar el pase a los cuartos de final de la Champions, las sensaciones continúan al alza, el nivel de juego se consolida y el vestuario muestra una ambición evidente. Con esa energía afrontará una nueva competición, aunque el debut sea especialmente exigente: el vigente campeón del torneo espera en su casa.

El precedente más reciente entre ambos deja un sabor amargo para los isleños, con el 2-5 encajado en Son Moix en la que fue la primera derrota en casa en liga regular desde abril de 2024. Sin embargo, el Illes Balears Palma Futsal —semifinalista del torneo la pasada temporada— buscará repetir la gesta desde un punto de partida complejo, pero con la convicción de que el equipo se encuentra en pleno crecimiento.

Antonio Vadillo no podrá contar con Piqueras ni Lin, bajas confirmadas para el encuentro, pero el resto de la plantilla ha viajado a Madrid confiada en la clasificación para cuartos de final.