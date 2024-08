Monjo denuncia una venganza de Més contra él por perder la alcaldía de Santa Margalida en 2015

El alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo (PI), que gobierna este municipio mallorquín desde 2015 en virtud de sendos acuerdos con el PP, está estos días en la picota informativa por las supuestas irregularidades del agroturismo Sa Talaia Blanca, vinculado a su familia y ubicado en Muro.

Este veterano político carga contra los independentistas de Més per Mallorca, que piden su dimisión, y lo achaca a una supuesta venganza de este partido contra él tras perder Toni Reus la alcaldía en 2015, al alcanzar in extremis un pacto con los populares.

«Toni Reus era alcalde de Santa Margalida hasta 2015, pero dejó de serlo porque yo pacté con el PP. En 2017 yo compré este agroturismo que ya funcionaba y ese año Reus se fue al Parlament a preguntar a ver qué pasaba con mi agroturismo, pero siendo diputado no preguntó qué pasaba con los agroturismos de todo el mundo que están pendientes de resolver. Sólo me atacó a mí», denuncia Joan Monjo a OKDIARIO.

El primer edil de Santa Margalida reconoce que fue a partir de ese momento cuando empezó a tener problemas. «Las Consellerias de Agricultura y de Turismo estaban en manos de Més y entre las dos me hicieron un sandwich», asegura.

«Yo he presentado una DRIAT en plazo, pero hay que entender la realidad de la isla y ésa es que en Mallorca, hasta los años 85-90, nadie pedía ninguna licencia para construir en rústico. El 90% de las edificaciones desde los años 60 hasta los 80 no tienen licencia. No había cultura de pedir licencias», manifiesta Monjo.

Monjo sostiene que el agroturismo Sa Talaia Blanca dispone de una DRIAT (declaración responsable de inicio de actividad turística) que concedió 20 plazas turísticas al anterior propietario y que nunca ha sido revocada. De hecho, incide en que es una de las 5.000 declaraciones responsables de inicio de actividad pendientes de revisar por el Consell de Mallorca.

En este sentido, la Conselleria insular de Turismo que dirige José Marcial Rodríguez puso en marcha en primavera una campaña de inspecciones en suelo rústico y agroturismos para combatir la oferta ilegal, que ha supuesto la apertura de 11 expedientes sancionadores, entre ellos el del establecimiento vinculado a Joan Monjo. En total, los inspectores hicieron más de 300 salidas, entre ellas la de Sa Talaia Blanca.

El conseller Rodríguez ya acusó este martes a la oposición de «cinismo» por cuestionar que el agroturismo esté funcionando esta temporada a pesar de su ilegalidad, cuando el caso se remonta a marzo de 2019, fecha en la que el Govern de la socialista Francina Armengol canceló el agroturismo por no disponer de la preceptiva declaración de actividad agraria prioritaria. Sin embargo, de 2019 a 2022, que las competencias las tenía el Govern de Armengol y en 2022 que se transfieren al Consell de la socialista Cati Cladera, el Pacte de izquierdas no actuó contra el agroturismo.

Joan Monjo recurrió en los tribunales la cancelación de su agroturismo dictada por el Govern de Armengol en 2019, pero el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) en marzo de 2023 no le dio la razón, sentencia contra la que no cabía recurso al tratarse de una normativa autonómica.

Ha sido ahora, con el PP y Vox gobernando en el Consell de Mallorca, cuando el departamento dirigido por Marcial Rodríguez ha realizado una inspección en el establecimiento, cosa que no hizo la izquierda, que ha concluido con el levantamiento de un acta de infracción.