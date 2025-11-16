Mohamed Boutoil: «Son Gotleu está controlado por cinco familias gitanas que son las que venden más droga»

Desde hace muchos años, el barrio palmesano de Son Gotleu se ha convertido en un escenario para graves enfrentamientos y altercados entre clanes de la droga. Convertido en un símbolo de la multiculturalidad, en esta barriada de la capital balear conviven hasta 50 nacionalidades diferentes, una realidad social que dificulta la buena convivencia y perturba a aquellos vecinos más cívicos.

En esta entrevista, Mohamed Boutoil, presidente de la Asociación de Vecinos de Son Gotleu, denuncia el caos callejero que hay diariamente en el barrio, en parte, por la «falta de policías». «Si hubiese controles se pueden sacar hasta 100 infracciones cada día», asegura este líder vecinal procedente de Marruecos.

PREGUNTA. – Mohamed, aquí se respira de todo menos tranquilidad, ¿verdad?

RESPUESTA. – Tranquilidad no tenemos, sólo por la mañana. A partir del mediodía y hasta la noche esto se complica.

P. ¿Cómo era el Son Gotleu de antes y cómo es el de ahora?

R. – El nivel de vida era muy barato. Había mucha menos gente y sobraban casas. Había muchas casas vacías y alquilar era muy barato. Con poco dinero se llenaba la cesta de la compra. Pero a partir de 2016 ya no había casas y empezó el tema de la okupación.

P. – Nos dicen que aquí hay 50 nacionalidades diferentes, ¿esto complica la convivencia?

R. – ¿Sabes por qué hay tantas nacionalidades aquí? Antes había parte de esta gente en Pere Garau, y había parte de los latinos en Gomila o Camp Redó. La cosa es que como les han hecho una limpieza en estos barrios pues se ha juntado todo aquí. Hay buenos y hay malos. El problema es que no tenemos policía vigilando. Cada día hay botellones en la calle Indalecio Prieto. Si hubiese controles se pueden sacar hasta 100 infracciones cada día. La suciedad es un problema grave. El otro día les dije a los de Emaya que para que limpian por la mañana si por la tarde vuelve a estar sucio. Lo que hay que hacer es sancionar a los incívicos. El problema es que la Policía no entra en el barrio, sólo lo rodea. También Hay mucha gente aquí que vive gratis, luz gratis, agua gratis, piso gratis, y luego a final de mes reciben una paga.

P. – ¿Es Son Gotleu un barrio peligroso?

R. – A ver, los malos que tenemos aquí son cuatro o seis familias. Quieren aparcar como les da la gana, quieren vender droga como les da la gana. Ellos quieren mandar. Pero en otras zonas como Tomás Rullán mandan los nigerianos. En Indalecio Prieto son los marroquíes. En la parte del Pico Teide son dominicanos y magrebíes.

P. – ¿Hay solución?

R. – Sí que hay solución, si los grandes cambian y hay mano dura. En Marruecos, por ejemplo, ha cambiado mucho eso. Si atacas con un cuchillo, diez años de cárcel no te quita nadie. Aquí uno enseguida sale en libertad. Lo que necesitamos es mando dura y más policías aquí en el barrio. Yo lo único que estoy mirando es por las mujeres mayores. Por mi cargo tengo problemas con las familias, mucha gente pensaba mal de mí.

P. – ¿Y el tema de la okupación cómo está?

R. – Gracias a Dios ahora están sacando a más okupas. Antes había en casa finca y ahora están sacando a muchos. Ha cambiado la cosa.