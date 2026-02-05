Mercadona está buscando personal: 500 puestos de trabajo con salario inicial de 1.734 euros

Mercadona inicia en febrero un proceso de selección para reforzar su equipo de Baleares de cara a la campaña de verano. La compañía que capitanea Juan Roig busca incorporar a cerca de 500 personas como personal de tienda y reparto en sus tiendas de Mallorca, Menorca e Ibiza, concretamente las ubicadas en los municipios de Maó, Ciutadella de Menorca, Palma, Calvià, Andratx, Inca, Sa Pobla, Alcúdia, Santa Margalida Manacor, Cala d’Or (Santanyí), Sant Llorenç, Capdepera, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de Sa Talaia y Santa Eulària des Riu.

Las ofertas están ya disponibles en su Portal de Empleo y los interesados pueden inscribirse directamente a través del siguiente enlace.

En las ofertas se describen las condiciones del puesto, como un salario de 1.734 euros brutos al mes para una jornada completa. También destaca la formación específica que reciben las nuevas incorporaciones a la plantilla desde el primer día, permitiéndoles desempeñar sus funciones sin necesidad de experiencia previa.

Otro de los aspectos más valorados por los trabajadores de la compañía es la planificación horaria. Toda la plantilla de Mercadona conoce sus días libres y vacaciones con un año de antelación y cada día 20 reciben el horario del mes siguiente para organizarse mejor.

Asimismo, la compañía facilita disfrutar de la jornada 5+2, que permite trabajar cinco días y descansar dos, con turnos rotativos de mañana y tarde y sin jornadas partidas. Esta flexibilidad permite a los empleados organizar mejor su tiempo y adaptarse a las necesidades de la empresa durante la temporada alta.

Las nuevas incorporaciones pasarán a formar parte de un equipo con vocación de servicio al cliente y capacidad de mejora constante, asegurando que tanto sus Jefes (como la compañía internamente denomina al cliente) como empleados tengan una buena experiencia durante la campaña de verano.