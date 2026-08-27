Más de 500 jóvenes se concentran en Palma para ‘farmear aura’: el nuevo fenómeno viral que toma el parque de Ses Estacions

Más de 500 jóvenes se concentraron este pasado miércoles a las 19.00 horas en el parque de Ses Estacions de Palma para participar en una de las últimas tendencias virales que ha saltado de TikTok y otras redes sociales a las calles. La mayoría de los asistentes eran menores y jóvenes de entre 12 y 19 años, que acudieron al lugar para participar o presenciar las distintas dinámicas relacionadas con el llamado aura farming.

La convocatoria convirtió el conocido parque de Ses Estacions en el escenario de esta nueva moda juvenil. Entre los propios jóvenes, el espacio es conocido como Panchilandia, una denominación que aparece también en redes sociales y flyers utilizados para publicitar las concentraciones.

La cita estaba fijada para este pasado miércoles y congregó a centenares de adolescentes y jóvenes. El volumen de asistentes da una idea de la velocidad con la que esta tendencia, nacida en internet, está pasando de los vídeos de redes sociales a concentraciones y competiciones presenciales.

En el parque, los participantes se reúnen para poner en práctica las dinámicas asociadas al farmear aura, una expresión que procede del lenguaje de los videojuegos y que se ha incorporado rápidamente al vocabulario de las nuevas generaciones. Farmear significa acumular o conseguir recursos y experiencia mediante determinadas acciones, mientras que en este caso lo que se pretende acumular de forma simbólica es el llamado aura.

En la jerga utilizada en redes sociales, tener aura significa proyectar carisma, seguridad, estilo, personalidad o una actitud capaz de llamar la atención de los demás. Una persona puede «ganar aura» después de protagonizar un momento considerado especialmente épico, divertido, sorprendente o carismático. Por el contrario, una situación embarazosa o un gesto considerado poco afortunado puede hacer que, siempre dentro de la lógica humorística del fenómeno, «pierda aura».

De esta manera, expresiones como «+1.000 de aura», «ha ganado aura» o «ha perdido aura» se han convertido en parte del lenguaje empleado por numerosos adolescentes en redes. El concepto funciona como una especie de moneda social imaginaria, en la que determinadas acciones permiten sumar o restar puntos.

La particularidad del fenómeno que se está viendo ahora en Mallorca es que el aura farming ha dejado de ser únicamente un contenido para TikTok o Instagram y ha comenzado a trasladarse a espacios públicos. Los jóvenes se reúnen, se enfrentan o realizan distintas acciones ante otros participantes y espectadores con el objetivo de demostrar quién es capaz de proyectar más presencia, seguridad o carisma.

La concentración de más de 500 jóvenes en Ses Estacions es una muestra del alcance que está adquiriendo esta tendencia en Palma. El parque, rebautizado de forma informal como Panchilandia por los propios jóvenes, se ha convertido así en uno de los puntos de encuentro de esta comunidad que se está organizando alrededor del ‘farmeo de aura’.

La expansión del fenómeno no parece, además, limitarse a esta concentración. En Mallorca ya se preparan nuevas competiciones de aura en distintos municipios, dentro de una agenda de acontecimientos que pretende llevar estas batallas a diferentes puntos de la Isla.

El fenómeno cuenta con una Federación Nacional de Farmeo de Aura

Entre las localidades que aparecen en las convocatorias se encuentran Palma, Inca y Manacor, que acogerán próximas competiciones y encuentros. La sucesión de citas muestra cómo una tendencia que inicialmente se difundía mediante vídeos cortos en redes sociales está adquiriendo progresivamente una estructura propia y una dimensión presencial.

De hecho, el fenómeno ha llegado a contar con una Federación Nacional de Farmeo de Aura, que utiliza las redes sociales para difundir convocatorias y anunciar los próximos acontecimientos. La creación de esta estructura evidencia hasta qué punto el aura farming está dejando de ser una simple expresión utilizada en vídeos virales para convertirse en una nueva actividad organizada entre grupos de jóvenes.

El origen del fenómeno está precisamente en la cultura de internet y de los videojuegos. El término farmear procede del verbo inglés to farm, utilizado habitualmente en los videojuegos para describir la acción de repetir actividades con el objetivo de acumular recursos, experiencia, dinero virtual u otros elementos que permiten mejorar dentro del juego.

El concepto de aura se convirtió en una de las expresiones virales de las nuevas generaciones, especialmente a través de TikTok e Instagram. Los vídeos comenzaron a presentar distintas situaciones en las que una persona conseguía supuestamente cientos o miles de puntos de aura por su forma de comportarse.

Uno de los contenidos que contribuyó a popularizar internacionalmente el fenómeno fue el vídeo protagonizado por el joven indonesio Rayyan Arkan Dikha, que se hizo viral por su actitud durante una competición tradicional de embarcaciones. Sus movimientos y, especialmente, su actitud aparentemente imperturbable terminaron convirtiéndolo en uno de los grandes referentes del denominado aura farming.

Jóvenes realizan bailes, poses, gestos o comportamientos llamativos

A partir de ahí, la tendencia comenzó a reproducirse en todo tipo de vídeos. Jóvenes realizando bailes, poses, gestos, entradas llamativas o comportamientos inesperados empezaron a recibir de forma irónica una determinada cantidad de «puntos de aura».

Lo que comenzó como una broma visual y una forma de lenguaje propia de las redes sociales ha terminado generando incluso competiciones presenciales, en las que los participantes pueden enfrentarse delante de un público para tratar de demostrar quién tiene más aura.

En estas batallas, el componente fundamental no es tanto una habilidad deportiva concreta como la capacidad de mantener una actitud, llamar la atención y generar una reacción entre quienes observan. Una mirada, un movimiento, un baile, una pose o una actuación inesperada pueden convertirse en el momento decisivo de la competición.

El encuentro demuestra también la capacidad de las redes sociales para transformar rápidamente una tendencia digital en una convocatoria física. En cuestión de semanas, una expresión utilizada en vídeos y memes ha pasado a generar comunidades, encuentros y campeonatos con participantes que se desplazan para formar parte de las actividades.

Vídeo: Mik Rosselló