Qué es ‘farmear aura’: la nueva moda viral que arrasa entre niños y adolescentes que ya es tendencia en redes sociales

Si has escuchado a un niño o adolescente decir que alguien tiene «mucho aura» o que acaba de «farmear aura», no está hablando de nada relacionado con lo esotérico. La expresión se ha convertido en uno de los nuevos códigos de Internet entre las generaciones más jóvenes y ya ha saltado de las redes sociales a las calles. Lo que comenzó como una forma humorística de valorar el carisma, la seguridad o la capacidad de impresionar de una persona se ha transformado en batallas presenciales de baile en las que los adolescentes compiten por demostrar quién tiene más «aura».

¿Qué significa el término ‘farmear aura’?

La expresión procede de dos mundos diferentes. «Farmear» es un término tomado de los videojuegos y hace referencia a repetir determinadas acciones para conseguir recursos, experiencia o recompensas. «Aura», en el lenguaje de Internet, se utiliza para describir la presencia, el carisma o la capacidad de alguien para resultar llamativo y transmitir seguridad.

En la práctica, los puntos de aura son completamente imaginarios. Una persona puede «ganar aura» realizando algo que los demás consideran espectacular, manteniendo la calma en una situación complicada o simplemente haciendo algo con una actitud que transmite seguridad. Si, por el contrario, protagoniza un momento especialmente vergonzoso, la broma consiste en decir que ha «perdido aura». No existe una clasificación oficial ni una puntuación objetiva, ya que todo depende de la reacción colectiva.

De las redes sociales a las calles

El fenómeno ha evolucionado hasta convertirse en auténticas batallas de aura. Dos jóvenes se colocan frente a frente mientras realizan poses, gestos, miradas, bailes o movimientos inspirados en memes y referencias que circulan por Internet. El público, mediante aplausos y gritos, decide quién ha conseguido proyectar mayor presencia. No hay contacto físico ni se trata de una pelea tradicional, ya que el objetivo es destacar frente al rival.

La tendencia ya ha organizado encuentros en diferentes países de Latinoamérica y durante agosto de 2026 ha empezado a ganar presencia también en España. Algunas convocatorias reúnen a participantes y espectadores en espacios públicos, demostrando cómo una tendencia nacida en las redes puede terminar generando encuentros físicos entre jóvenes.